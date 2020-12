Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nella puntata che andrà in onda martedì 15 dicembre Agnese non vivrà bene il ritorno di suo marito. Armando, intanto, sarà molto triste per la situazione che si verrà a creare. Vittorio, dal suo canto, sta ottenendo molto successo con l'iniziativa degli omaggi al Paradiso. Luciano, nel frattempo, proverà a convincere Federico a trascorrere qualche giorno di festa con la sua famiglia.

La soap italiana va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 in daytime alle ore 14:40 circa.

Trama 15 dicembre: Luciano vorrebbe trascorrere il Natale con Federico

Nelle scorse puntate, Agnese e Armando hanno iniziato a vivere la loro storia d'amore, ma un imprevisto rovinerà la loro atmosfera. Giuseppe Amato, infatti, farà ritorno a Milano e si presenterà da sua moglie. Stando alle anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il 15 dicembre, Agnese non sarà affatto contenta del ritorno di suo marito. Giuseppe, infatti, si è presentato a casa Amato dopo molto tempo e senza dare alcuna spiegazione. Agnese, a quel punto, si sentirà ancora legata ad Armando e non intenderà interrompere la loro relazione, che continuerà ad essere segreta.

Luciano, intanto, chiederà a Federico di trascorrere con la sua famiglia qualche giorno di festa. Il giovane, nonostante si trovi molto bene con Clelia e Carletto, si prenderà dal tempo per decidere cosa fare.

Spoiler 15 dicembre: a casa Amato c'è tensione dopo il ritorno di Giuseppe

Il ritorno del signor Amato, d'altronde, comporterà una serie di complicazioni. In casa, infatti, i rapporti saranno molto freddi e l'unico che si comporterà in maniera gentile con Giuseppe sarà suo nipote Rocco. Agnese e Salvatore, invece, non riusciranno a fingere che nulla sia accaduto.

Armando, dal suo canto, starà molto male per il ritorno del marito della sua amata. Ferraris, infatti, soffrirà soprattutto per la lontananza da Agnese, la quale non potrà più vederlo con la stessa frequenza di prima.

Al Paradiso, nel frattempo, l'iniziativa di Vittorio di dare i cesti in omaggio sta avendo molto successo, al punto da fargli venire l'idea di prolungarla.

Nelle prossime puntate: Marcello tradisce Roberta con Ludovica

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Giuseppe si porrà l'obiettivo di riconquistare sua moglie e di riprendere i rapporti con suo figlio Salvatore.

Al Paradiso, intanto, le Veneri penseranno a una sorpresa per Roberta al fine di salutarla prima di partire. Marcello, però, non andrà alla serata organizzata in onore di Pellegrino e agirà con la complicità di Ludovica. Barbieri prenderà quindi una decisione che lo porterà ad allontanarsi per sempre dalla sua fidanzata: la tradirà con Ludovica proprio sotto ai suoi occhi.