Il Paradiso delle Signore andrà in onda con una nuova puntata giovedì 12 novembre. Secondo le anticipazioni, i riflettori saranno puntati su Pietro che dimostrerà sin da subito poca propensione al lavoro. Agnese e Armando andranno al Cinema, per la loro prima uscita in coppia, mentre Cosimo e Gabriella riusciranno a chiarirsi. Infine, in caffetteria ci sarà una bella novità: il circolo si rivolgerà ai ragazzi per il catering di un evento.

Al Paradiso delle signore, Pietro metterà nei guai Rocco sul lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 12 novembre raccontano che Gabriella e Cosimo si riappacificheranno.

Dopo il litigio del giorno prima, a causa dello stress per il lavoro della stilista, Cosimo regalerà alla sua fidanzata un grosso mazzo di rose. Per Gabriella sarà un periodo ricco di impegni, perché i suoi lavori saranno molto richiesti al circolo. Il successo renderà felice la ragazza, ma rispettare la parola data a Vittorio sarà molto difficile per lei. Nel frattempo, anche il suo ex fidanzato, Salvatore, otterrà delle belle soddisfazioni sul lavoro. Il circolo, infatti, si rivolgerà alla caffetteria per una nuova richiesta. L'attività di Marcello e Salvatore dovrà provvedere al catering di un importante evento di beneficenza che si svolgerà al prestigioso club.

Giovedì 12 novembre, Gabriella riceverà un mazzo di rose dal suo fidanzato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12 novembre rivelano che nella puntata di giovedì, per Pietro inizieranno i problemi sul lavoro. Dopo il primo giorno in magazzino, il ragazzo mostrerà sin da subito scarso interesse nel mestiere e non rispetterà le regole di Armando.

Questo comporterà il coinvolgimento di Rocco, che pur non avendo commesso nessuna leggerezza, pagherà le conseguenze dell'errore di Pietro.

Infine, Agnese e Armando saranno sempre molto vicini e innamorati. La coppia deciderà di trascorrere una serata al cinema, per la prima volta e l'iniziativa partirà da Ferraris.

Agnese, in un primo momento, sarà molto restia ad accettare perché temerà che il loro legame possa essere scoperto da qualcuno, ma alla fine cederà alla richiesta del suo fidanzato. I due andranno a vedere La Notte di Michelangelo Antonioni. Per Agnese sarà una serata indimenticabile, tanto che al ritorno sembrerà sul punto di lasciarsi andare con Armando e mettere da parte tutti gli indugi. Tuttavia, ancora una volta i due non riusciranno a dare sfogo alla passione perché l'atmosfera sarà rovinata dall'arrivo di qualcuno. Ferraris quindi dovrà ancora una volta aspettare che la signora Amato si decida a lasciarsi andare con lui.