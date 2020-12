Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 25 dicembre ci svelano come trascorreranno la giornata di festa i protagonisti della fiction di Rai 1. Il giorno di Natale Salvatore e Marcello si ritroveranno a lavorare a La Caffetteria, mentre Federico riceverà un consiglio da Luciano, che gli suggerirà di perdonare Silvia. Armando sarà triste per la lontananza di Agnese, ma un regalo inaspettato da parte della sua amata lo renderà felice.

Il Paradiso delle Signore: a Natale Salvatore e Marcello lavorano a La Caffetteria

Salvatore Amato e Marcello si ritroveranno fianco a fianco durante il giorno di Natale a lavoro.

I due baristi passeranno infatti la festività a servire i clienti a La Caffetteria. Per Barbieri sarà un Natale sottotono, a causa della recente partenza di Roberta, che lo ha lasciato dopo aver scoperto il suo tradimento con Ludovica. Marcello aveva organizzato l'incontro con Brancia per fare in modo che la sua fidanzata si allontanasse da lui e lo lasciasse, per salvarla dalle minacce del Mantovano che lo stava ricattando. Anche Salvatore deciderà di lavorare dal momento che sua mamma e suo papà sono partiti per la Sicilia.

Armando riceve un dono da Agnese

Armando, rimasto vedovo, ha ritrovato la gioia insieme ad Agnese, ma la loro frequentazione, nel corso delle ultime puntate, è stata ostacolata dal ritorno improvviso del marito Giuseppe dalla Germania.

Gli incontri clandestini fra i due amanti si sono interrotti bruscamente a causa di un regalo inaspettato che il signor Amato ha fatto a sua moglie per Natale: un viaggio in Sicilia per ritornare nella terra di origine. Agnese è stata costretta a partire controvoglia, ma non si dimenticherà di Armando e gli farà trovare un dono. Ferraris riceverà una bici da Agnese, ma non sarà il regalo più gradito ai suoi occhi, perché l'uomo resterà colpito da un biglietto scritto dalla sua amata che lo farà emozionare e ripensare a lei che, in quel momento, sarà a km di distanza da lui.

Federico e Silvia si riavvicinano

Federico, nel corso delle ultime puntate si è allontanato da sua madre Silvia, ma il periodo delle festività e le riunioni familiari, faranno in modo che il giovane riuscirà a stare più vicino a sua mamma. Cruciale sarà l'intervento di Luciano, in quanto il ragioniere convincerà il ragazzo a perdonare la madre. In un momento di confidenze, Federico racconterà al signor Cattaneo che la sera della vigilia Silvia si è emozionata rivedendolo tornare a casa per il cenone, pertanto, suggerirà al giovane di concedere una chance alla donna.

Il Paradiso delle Signore, anche nella giornata di Natale, andrà in onda su Rai 1 alle 15:55.