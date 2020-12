Ancora poco e Il Paradiso delle Signore tornerà a far compagnia ai telespettatori: la data è fissata per il 4 gennaio, quando il grande magazzino riaprirà ai clienti. Come rivelano le anticipazioni della soap, le trame diventeranno ancora più intriganti.

Adelaide dovrà affrontare il suo passato e in particolare il matrimonio lampo con Achille, un uomo in grado di rovinarle la vita e farla stare ancora male. Il suo segreto sarà in bilico e, in seguito a un affare che proporrà Arturo a Umberto, rischierà di venire a galla con tutte le conseguenze del caso.

Vittorio invece vivrà un periodo tormentato, nel quale il suo matrimonio con Marta subirà contraccolpi per via della presenza di Beatrice, entrata di fatto nella sua vita.

A movimentare ulteriormente le acque sarà Adelaide, pronta a tutto pur di tenere ben distanti Conti e la cognata.

Anche a casa Amato regnerà il caos: Salvatore scoprirà che Agnese non ha mai consegnato la sua lettera a Gabriella, mentre Rocco si troverà molto vicino a Irene, con grande dispiacere di Maria.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni delle nuove puntate del 2021

Mentre si è in attesa delle nuove puntate, Giancarlo Commare, il volto di Rocco, ha rilasciato un'intervista a un noto settimanale.

L'attore ha raccontato il suo Natale che, come per altri suoi colleghi, non è stato felice come quelli passati. A causa della pandemia infatti, non ha potuto raggiungere la sua famiglia: ''Quest'anno non potrò stare con loro'', ha detto Commare.

Una situazione che stanno vivendo anche altri attori de Il Paradiso delle signore: Enrica Pintore (Clelia Calligaris) in primis, ha dovuto rinunciare a volare in Sardegna. Un'occasione senza dubbio che fa riflettere sui reali valori della vita. Commare si augura che tutto ciò sia da monito per il futuro, sperando sia migliore.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Rocco tra Irene e Maria

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle signore, Rocco si troverà in una situazione complicata. Tutto inizierà quando scoprirà Irene dormire nel magazzino. La Venere si rifugerà lì in seguito a una lite con il padre e chiederà a Rocco di non parlarne con nessuno.

Questo segreto li unirà ancora di più e la loro complicità non passerà inosservata agli occhi delle altre Veneri.

Nello stesso tempo però, Rocco continuerà a provare un'attrazione per la dolce Maria, che sarà intanto tornata dalla Sicilia.

Come raccontano poi le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Rocco sarà l'unico a casa Amato a voler dare una possibilità a Giuseppe. Al contrario, Salvatore si mostrerà molto ostile nei confronti del padre, sicuro (forse troppo) di riprendere a pieno il ruolo di marito con Agnese.