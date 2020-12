Marta Richeldi è Silvia nella soap Il Paradiso delle Signore. Il suo è un personaggio complicato, in continua trasformazione. E lo ha detto anche l'attrice in una recente intervista, parlando del suo personaggio e di come abbia imparato ad amarlo in tutte le sue sfaccettature.

Il Paradiso delle Signore andrà in onda per tutto il periodo natalizio, a differenza dello scorso anno. Lo stop delle puntate ci sarà dal 28 dicembre, per poi riprendere in prima Tv assoluta con i nuovi episodi a partire dal 4 gennaio. Tra le storie rimaste in sospeso ci sarà anche quella di Silvia, ormai sola dopo l'abbandono di Luciano e la distanza - in parte colmata - con il figlio Federico.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuove puntate gennaio 2021

Silvia non ha avuto una vita facile e tante circostanze l'hanno portata a costruire un muro per difendersi. Prima la scoperta del tradimento di Luciano con Clelia, che credeva potesse essere superato. E invece, all'unica preghiera diretta al marito: "Luciano, ti chiedo solamente di non rivederla più", ha ricevuto solo un eloquente silenzio.

Un silenzio che poi si è protratto con la zia Ernesta e Stefania, alle quali Silvia ha fatto credere di essere ancora in buoni rapporti con il marito. La decisione di lasciare casa è stata infatti di Luciano, stanco di vivere una vita non sua e che non gli apparteneva più.

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore ci sarà un riavvicinamento tra Federico e Silvia che la commuoverà e chi farà da mediatore sarà proprio Luciano, resosi conto della grande sofferenza di Silvia.

Il ragioniere certo non dimentica il segreto che la moglie gli ha tenuto nascosto riguardo la paternità di Federico, ma si metterà comunque una mano sul cuore.

Silvia perde Luciano e teme per Federico

Ormai la speranza di ricongiungersi con Luciano è svanita. Silvia lo sa bene e lo sta accettando, sebbene a malincuore. Sarà un Natale diverso e strano per lei, senza il marito accanto.

Potrà però contare su Federico che, convinto da Luciano, passerà le festività con lei.

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Federico riceverà un regalo da Umberto, il suo vero padre. Dono che lo lascerà senza parole, ancora non si sa per quale motivo. Quel che è certo è che Silvia sarà molto in ansia per lui.

Marta Richeldi del Paradiso delle Signore: 'Silvia vede naufragare il suo matrimonio'

Nella sua intervista, l'attrice veneziana ha parlato del personaggio di Silvia, al quale è molto legata. Silvia è cambiata nel tempo, questo è assodato, e lo sanno molto bene i telespettatori affezionati della soap Il Paradiso delle Signore. Richeldi dice a tal proposito: "Silvia all'inizio era invadente e ambiziosa con i figli, ma poi con il tempo si è trasformata".

Vuoi per eventi di vita inaspettati, vuoi per il grande dolore dell'abbandono di Luciano, Silvia è un'altra donna e ha imparato a smussare alcuni lati del suo carattere volitivo: "La sua trasformazione continuerà ancora", promette Marta Richeldi.