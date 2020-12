Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un immaginario quartiere cittadino della Spagna dei primi decenni del ventesimo secolo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 13 al 18 dicembre 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle indagini condotte da Felipe e Mauro per ritrovare Marcia, ai dubbi di Genoveva sulla riuscita del piano di Ursula, sui problemi di convivenza della famiglia Palaciones e sulle ricerche che condurrà Emilio per incastrare Ledesma.

Mauro fa pedinare Felipe

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Emilio si recherà a Santander per cercare informazioni sul conto di Ledesma. Al suo ritorno, il giovane riferirà a Josè di aver scoperto che Ledesma potrebbe aver ucciso alcuni uomini. Mauro farà seguire Felipe per evitare che possa fare qualche stupidaggine a causa del dolore che prova per l'assenza forzata di Marcia. Saranno proprio gli uomini di quest'ultimo a riferirgli che l'avvocato non è rientrato a casa ma sta trascorrendo la notte in un hotel. La mattina seguente, Mauro andrà a parlare con Felipe rivelandogli di averlo fatto pedinare.

Felicia non crede ad Emilio

Fabiana avrà molte difficoltà ad indossare le nuove "peinates" (pettini fermacapelli) che le ha regalato Servante.

La donna, infatti, non si sentirà a proprio agio con i nuovi accessori e farà fatica a dirlo al suo amato. Dopo varie discussioni, Lolita e Carmen decideranno di seppellire momentaneamente l'ascia di guerra, suddividendosi i lavori di casa. Dopo essersi preoccupati molto per le divergenze delle loro consorti, Ramon e Antonito inizieranno a discutere finendo per non sopportarsi più a vicenda.

Genoveva inizierà a dubitare del piano di Ursula e glielo riferirà. Felicia inizierà a sospettare che Emilio non si sia recato a Barcellona ma lo abbia detto soltanto come pretesto per non avere problemi con loro.

José cercherà di diventare amico di Ledesma per controllarlo più da vicino, mentre Emilio proseguirà le sue ricerche per incastrare il nemico della sua famiglia.

Andrade manderà a chiamare Felipe e Mauro per un incontro d'affari. Giunti sul posto, i due uomini chiederanno al criminale di procuragli alcune donne di colore. Dopo qualche attimo di esitazione, Andrade cadrà nella trappola tesa da Felipe e Mauro, accettando di vendergliene qualcuna.

Il piano di Josè

Susana si renderà conto che qualcosa non va fra gli abitanti di casa Palacios e deciderà di andare a curiosare. Nel frattempo, Felicia vorrebbe mandare i suoi figli a Cadice per non costringerli a vivere sotto lo stesso tetto di Ledesma. Genoveva riferirà a Ursula che Felipe potrebbe essere vicino a ritrovare Marcia. A quel punto, Dicenta rassicurerà l'amica dicendole che l'avvocato non potrà più rivedere la sua fidanzata perché quest'ultima è già lontana dalla Spagna.

La verità però è un'altra perché Marcia non si trova all'estero ma a casa di Andrade, a pochi passi da Felipe. Infine José escogiterà un piano per spingere Ledesma a firmare una deposizione in cui afferma di essere responsabile della morte di alcuni operai.