Il giorno di Natale verrà trasmessa la cinquantacinquesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che la puntata di venerdì 25 dicembre sarà ricca di sorprese ed emozioni. Finalmente Silvia, la sera della Vigilia, ha potuto riabbracciare suo figlio dopo tanto tempo. Cosimo e Gabriella decideranno la data del loro matrimonio. Ferraris invece sarà protagonista di una commuovente sorpresa grazie ad Agnese che, anche da lontano, gli regalerà delle emozioni uniche.

Cosimo e Gabriella scelgono la data delle loro nozze

Come visto nella precedente puntata, la sera del 24/12, a casa Cattaneo è arrivato Federico.

Il ragazzo ha sentito l'esigenza di trascorrere del tempo con la madre. Quale miglior momento se non il Natale? La signora Cattaneo si è tanto commossa quando ha visto Federico varcare la soglia di casa, ormai aveva perso ogni speranza di poter confrontarsi con il giovane scrittore. Nonostante ciò però il giovane Cattano non considererà più casa sua, l'abitazione di Silvia. Tutto quello che è successo, le verità nascoste, hanno creato in Federico delle prospettive molto diverse rispetto a quelle precedenti. Il giorno dopo, come si vedrà in puntata, lo scrittore racconterà la serata trascorsa con la madre a Luciano. Il ragioniere cercherà in tutti i modi di convincere il figlio a perdonare definitivamente Silvia e dargli una seconda chance.

Federico scarta il regalo di Umberto

Nel corso della puntata di venerdì, Gabriella Rossi e Cosimo sceglieranno finalmente la data delle nozze anche se le anticipazioni non rivelano il giorno esatto del matrimonio. Per Salvatore e Marcello il Natale non sarà rilassante, i ragazzi trascorreranno questo giorno di festa in Caffetteria a lavorare. Nel frattempo Vittorio, dopo aver trascorso la Vigilia in compagnia della cognata e dei nipoti, deciderà di portarli a pranzo al Circolo.

Il signor Ferraris invece non potrà non pensare ad Agnese, lontana in Sicilia. Il capo magazziniere riceverà una sorpresa che lo farà commuovere: nella sua nuova bicicletta (regalata dai ragazzi Amato e da Marcello) l'uomo ha trovato un bigliettino con un messaggio da parte della sua amata Agnese. Con questo messaggio la sarta cercherà il modo per rimanere viva nei pensieri di Armando e sopratutto di fargli capire che lei non lo ha dimenticato e probabilmente non lo farà mai.

Armando vivrà un'atmosfera magica grazie alla sua amata, nonostante quest'ultima sarà lontana e in compagnia del marito. Durante la puntata Federico deciderà di scartare il regalo comprato per lui da Umberto. All'inizio sembrerà non gradire il pensiero del padre. Per scoprire ogni dettaglio della puntata basta seguire la puntata che andrà in onda il 25 dicembre, come al solito su Rai1 alle ore 15:55 circa.