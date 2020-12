Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 dicembre a venerdì 1 gennaio su Rete 4 alle 19:35, Leonard sarà vittima di uno strano incidente e verrà investito da una navetta. Subito dopo l'uomo sarà convinto che il colpevole sia Christoph. Quest'ultimo, intanto, sarà assai angosciato, poiché rischierà di perdere il Fürstenhof per sempre. In seguito Lucy cambierà idea in merito alle nozze e avviserà Bela della sua nuova decisione: la donna sarà pronta a sposare il suo amato, nonostante non sembrerà ancora tanto convinta.

Nel frattempo Christoph si confronterà con Pauline in merito ai suoi problemi personali.

Spoiler Tempesta d'amore: Leonard viene investito

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 28 dicembre all'1 gennaio, Leonard verrà investito da una navetta all'improvviso, nelle vicinanze dell'hotel, ma non vedrà il guidatore. L'uomo non riporterà conseguenze dopo l'incidente, ma accuserà subito Christoph dell'accaduto. Il Saalfeld, però, negherà con sicurezza di non essere il colpevole. Successivamente Christoph parlerà con Tim riguardo ad Ariane e del fatto che la donna abbia raggiunto il suo scopo, così deciderà di rinunciare definitivamente al Fürstenhof.

Lucy vuole sposare Bela

Dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio di Bela, Lucy avrà dei ripensamenti, così dirà all'uomo di aver cambiato idea riguardo al matrimonio e che sarà felice di diventare sua moglie.

Dopo le parole della donna, Bela sarà al settimo cielo, ma Lucy non sembrerà molto convinta della sua decisione. In seguito Franzi si ritroverà in una strana situazione: la donna riuscirà a fermarsi un attimo prima di baciare Tim e poi fuggirà via visibilmente confusa.

Christoph si confida con Pauline

Christoph sarà assai angosciato e turbato per la situazione venutasi a creare intorno a lui, così si confiderà con Pauline e gli giurerà sulla vita dei suoi figli di non essere in alcun modo responsabile della morte di Friedrich e neanche dell'attentato a Leonard.

Durante il confronto Christoph sarà parecchio convincente e Pauline finirà per credergli.

Le puntate di Tempesta d'amore in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Tempesta d'amore è possibile rivedere alcuni degli episodi già andati in onda in tv, attraverso il sito gratuito RaiPlay.it. All'interno della piattaforma, si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come gli extra riguardanti i personaggi e le trame di Tempesta d'amore.