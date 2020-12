Per Il Paradiso delle signore, dicembre sarà un mese molto intenso. Oltre al ritorno di Ludovica e la fine della relazione tra Marcello e Roberta, il colpo di scena che lascerà il pubblico senza fiato sarà senz'altro il ritorno di Giuseppe Amato. Il personaggio, interpretato da Nicola Rignanese, metterà in discussione il legame tra Agnese e Armando. In un'intervista, l'attore ha spiegato la storia di Giuseppe Amato, rivelando che non ha tradito sua moglie e che non sarà il "marito padrone" che molti pensano.

Giuseppe Amato deciso a riprendersi la sua famiglia

Nicola Rignanese, noto attore originario di Foggia, ne Il Paradiso delle Signore interpreta Giuseppe Amato, il marito di Agnese.

Per molto tempo, la famiglia non ha avuto notizie dell'uomo, emigrato in Germania e minacciato da una famiglia mafiosa. Tina, Antonio e Salvatore hanno vissuto con dolore la sua assenza e sua moglie ha sempre aspettato con la fedeltà di una donna innamorata. Quando successivamente era emerso che Giuseppe si era rifatto una famiglia in Germania con un'altra donna, la delusione è stata devastante e Agnese ha vissuto l'assenza del marito come un vero e proprio lutto. La vita della donna ha riacquistato speranza quando ha incontrato Armando, che prima è stato un grande amico per tutta la famiglia e poi è diventato un grande amore per Agnese.

Il marito di Agnese cercherà lavoro a Milano

Il ritorno di Giuseppe scombussolerà i progetti della coppia tanto amata dal pubblico, ma l'attore Nicola Rignanese ha rivelato che il suo personaggio non è come sempre.

Si scoprirà, infatti, che l'uomo non ha mai tradito sua moglie e che tutto è stato un equivoco. "Non ha mai avuto nessuna relazione", ha spiegato l'attore, aggiungendo che altrimenti il suo personaggio non sarebbe mai tornato. Inoltre, Giuseppe si renderà conto che la vita dei suoi cari è andata avanti e proverà a comprendere i loro percorsi. Tuttavia questo non escluderà che Giuseppe voglia riavere la sua famiglia ed in questo sarà molto deciso.

L'uomo cercherà di riconquistare sua moglie con i valori in cui entrambi hanno sempre creduto: il rispetto, la fiducia e la lealtà. Nonostante le inevitabili tensioni che nasceranno, soprattutto con Salvatore, Giuseppe sarà pronto ad avere pazienza e non abbandonerà il suo obiettivo.

Nicola Rignanese sulla storia tra Agnese e Armando

In merito alla storia tra Agnese e Armando, Nicola Rignanese ha commentato: "Agnese è stata mossa dalla solitudine", ammettendo di non conoscere questa storyline alla perfezione.

Giuseppe ricomincerà una nuova vita a Milano e cercherà lavoro nella grande città, quindi con ogni probabilità il suo destino sarà quello di restare accanto a sua moglie. Giuseppe Rignanese ha annunciato molte sorprese per il suo personaggio e la prima di tutte sarà lo sconvolgimento dell'idea che il pubblico si è fatto di lui.