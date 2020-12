Scontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 11 dicembre. La calabrese ha deciso di lasciare il programma il 4 dicembre ma è rimasta sino a lunedì 7. Secondo molti pareri, da quando è uscita dalla casa più spiata d'Italia, l'ex velino sembra essere rinato. Lo stesso ragazzo lucano lo ha affermato all'inizio della puntata, confermando di aver trovato una particolare esuberanza. La showgirl non ha apprezzato queste dichiarazioni e ha attaccato il ragazzo. Sollecitata dal conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha sottolineato di essere stata incolpata di far star male Pretelli nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà ma non ha visto sofferenza.

Pierpaolo non è stato in silenzio e ha risposto alla sua ex compagna d’avventura.

Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: ‘Sono contenta di vederti così bene ma mi stupisce’

L’ex moglie di Flavio Briatore e il trentenne si erano separati tra baci, abbracci e gesti teneri. Tutto ciò portava a ipotizzare un Pretelli pensieroso e triste per l’assenza di Gregoraci. Invece, Pierpaolo è apparso sereno e socievole, come affermato dai suoi stessi coinquilini. Nel momento in cui Alfonso Signorini ha dato la parola alla calabrese, lei ha esordito affermando di essere contenta di vederlo stare bene ma si è definita anche stupita dall’atteggiamento del ragazzo. Elisabetta ha continuato dicendo che Pierpaolo l’ha lasciata con un bigliettino nel quale aveva messo in risalto come tutta la casa gli avrebbe ricordato la quarantenne.

“Da quello che vedo non sembra”, ha detto la calabrese. Pretelli ha immediatamente replicato evidenziando di non voler passare per vittima. “Tu non sei stata chiara nei miei confronti. Dovresti rispettare il mio stato d’animo” ha affermato l’ex velino sottolineando di aver superato la fase della sofferenza e chiedendo ad Elisabetta se sperava di vederlo piangere per tutto il tempo.

Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta: ‘L’unica che non è stata chiara sei stata tu’

Gregoraci, ospite in studio di Alfonso Signorini, ha dichiarato che Pierpaolo si era già distaccato nei giorni precedenti alla sua decisione di abbandonare il gioco. L’ex velino ha replicato dicendo di volere bene ad Elisabetta ma se, precedentemente, ha pensato soprattutto a lei, ora è giunto il momento di mettere se stesso al primo posto.

Nel corso della puntata, poi, Pretelli è sbottato affermando di non voler passare per vittima. “L’unica persona che non è stata chiara sei stata tu”, ha tuonato Pierpaolo dando il via ad un nuovo scontro. La showgirl ha risposto di aver messo dei paletti, ma in realtà era Pretelli a non essere d’accordo. “Mi spiace vedere un ragazzo che dopo due giorni che sono andata via ha fatto questo cambiamento”, ha detto Elisabetta. Alla fine dello scontro i due protagonisti hanno, comunque, affermato l’intenzione di voler coltivare la loro amicizia fuori dalla casa.

