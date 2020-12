La pausa della messa in onda de Il Paradiso delle Signore 5 non durerà molto a lungo. La fiction di Rai1 riprenderà la sua normale quotidianità a partire da lunedì 4 gennaio 2021 con nuovi e avvincenti episodi. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 4 gennaio si parlerà di un discorso rimasto in sospeso nelle puntate precedenti: Gabriella Rossi non ha mai preso visione della lettera scritta per lei da Salvatore e nascosta da Agnese. La sarta, infatti, ha impedito che la lettera scritta dal figlio arrivasse tra le mani di Gabriella, ostacolando così il loro amore.

Gabriella leggerà la lettera di Salvatore

Durante gli episodi del nuovo anno, Rocco troverà la lettera che il cugino aveva scritto tempo fa per la sua ex fidanzata. Successivamente anche Salvatore verrà a conoscenza della presenza del messaggio che aveva scritto per Gabriella, ma che quest'ultima purtroppo non ha mai letto. Il giovane Amato così inizierà a sospettare della madre. La sarta avrebbe impedito che quella lettera arrivasse nelle mani della stilista. Salvatore cercherà in tutti i modi di far luce su questa situazione e chiederà informazioni a Rosalia, amica di famiglia. Successivamente penserà di lasciare il messaggio in un punto tattico della casa in maniera tale che, al ritorno dalla Sicilia, Agnese potrà vederla. Successivamente anche Rossi verrà a conoscenza della vicenda: la stilista finirà per leggere la lettera di Salvo.

La stilista avrà nel frattempo fissato la data delle nozze con Bergamini, ma nonostante ciò non potrà far finta di nulla e cercherà in tutti i modi di avere un confronto con Salvatore per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Giuseppe Amato, Armando e la moglie

Nei nuovi episodi della prossima stagione, molto probabilmente la signora Amato dovrà fare i conti con altri problemi.

Di certo il ritorno di suo marito non la farà star bene. Agnese si è innamorata di Armando ma con il ritorno di Giuseppe probabilmente potrà più dedicarsi ai sentimenti nei confronti di Ferraris. La situazione per la sarta potrebbe farsi complicata, perché Giuseppe potrebbe iniziare a capire che tra la moglie e il capo magazziniere ci sarà del tenero.

L'uomo potrebbe anche diventare minaccioso nei confronti della donna o del Ferraris (anche se le anticipazioni non chiariscono con esattezza questa possibile razione di Giuseppe). Nonostante ciò, per la signora Amato si prospetta un inizio anno impegnativo e sicuramente ricco di colpi di scena. Per scoprire il resto dei dettagli sulla questione riguardante la donna e gli altri personaggi della soap opera italiana basterà seguire le puntate del nuovo anno che andranno in onda da lunedì 4 gennaio 2021.