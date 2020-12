Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con Un posto al sole, la seguitissima soap opera che andrà in onda anche nella settimana che va dal 28 dicembre al 1° gennaio 2021. Gli spoiler dei nuovi episodi rivelano che si tornerà a parlare di Leonardo, il quale si renderà conto di aver ancora bisogno dell'aiuto della sua ex fidanzata Serena. Intanto Roberto Ferri si insedia come nuovo capo dei Cantieri mentre Silvia proverà a riorganizzare di nuovo tutto il lavoro al Caffè Vulcano.

Le anticipazioni delle soap Un Posto al sole nella settimana 28 dicembre - 1° gennaio 2021

Nel dettaglio, dopo la fine della relazione con Serena, Leonardo si è lasciato andare un po' troppo e adesso si ritroverà nella condizioni di dover chiedere aiuto di nuovo alla sua ex fidanzata.

La stessa Serena non riuscirà ad essere impassibile a quel bisogno di aiuto da parte dell'uomo che ha fatto parte per diverso tempo della sua vita. Preoccupata per lo stato in cui si trova Leonardo, Serena finirà per acconsentire ad una delle sue richieste.

Nel frattempo per Roberto Ferri arriverà il momento di insediarsi come capo dei Cantieri e inizierà a sfruttare Lara, con la speranza che Marina non scopra mai i suoi subdoli piani.

Lara gelosa del rapporto tra Marina e Roberto: medita vendetta

Michele, invece, con l'aiuto di Raffaele deciderà di organizzare un interessante servizio in radio dedicato all'arte dei presepi napoletani.

Le anticipazioni della settimana di Un posto al sole fino all'1 gennaio 2021, inoltre, rivelano che Silvia proverà a capire come riorganizzare di nuovo il lavoro al Caffè Vulcano.

Roberto, intanto, continuerà a portare avanti il suo piano diabolico e proverà in tutti i modi a conquistare la fiducia degli operai e della stessa Marina. Un atteggiamento che, tuttavia, desterà il malcontento da parte di Lara la quale non gradirà per nulla il riavvicinamento di Ferri con Marina e proprio per questo motivo escogiterà un piano.

Giulia affronta Angela e Franco: spoiler Un posto al sole all'1 gennaio 2021

Intanto si avvicina la serata di Capodanno e Vittorio deciderà di organizzare una grande festa. Un'idea che, tuttavia, non entusiasmerà più di tanto gli altri condomini ma lui andrà avanti per la sua strada.

Nel frattempo Giulia dovrà fare i conti con la tristezza della piccola Bianca, costretta a trascorrere le feste natalizie senza i suoi genitori.

E così, le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 dicembre all'1 gennaio rivelano che Giulia deciderà di affrontare in prima persona Angela e Franco.

Per Roberto, invece, la situazione diventerà sempre più complicata e il suo subdolo piano starà per venire alla luce.