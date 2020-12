Nella settimana che va dal 4 all'8 gennaio 2021 si assisterà alle nuove puntate de Paradiso delle Signore 5, la soap opera seguita tutti i giorni da milioni di telespettatori italiani. Le anticipazioni da poco diffuse preannunciano un inizio anno scoppiettante per i protagonisti della fiction. Federico nonostante abbia trascorso la vigilia di Natale con Silvia, non si sentirà di perdonarla definitivamente, anzi, deciderà di parlare con il padre e rivelare una decisione importante. Adelaide non manderà giù il fatto che Vittorio trascorra del tempo, come una vera e propria famiglia, con Beatrice.

Le donne infatti saranno protagoniste di un faccia a faccia decisivo. Gabriella invece si confronterà con Salvo dopo aver letto la lettera che il giovane aveva scritto per lei.

Spoiler dalle nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 rivelano che il giovane Cattaneo parlerà con il padre di un'importante decisione: Federico sceglierà di andar via da casa di Luciano per permettergli di iniziare una convivenza insieme alla sua nuova famiglia composta da Clelia e Carletto. Nel frattempo a casa Conti, dopo un sereno Natale trascorso insieme, Vittorio, Beatrice, Pietro e Serena sembreranno comportarsi come una vera e propria famiglia. A non accettare tale convivenza sarà Adelaide che farà in modo di ostacolare i piani di Vittorio.

La Contessa infatti avrà un importante confronto con Beatrice. Intanto Gabriella annuncerà il suo matrimonio con Cosimo a Salvatore. Subito dopo Rocco troverà una lettera che Salvo aveva scritto per la giovane Rossi ma che Gabriella non aveva mai letto. Nel magazzino del Paradiso invece correrà voce circa la presenza di un fantasma. Non si tratterà di un essere misterioso ma sarà proprio Rocco ad accorgersi che Irene dorme in magazzino dopo aver lasciato casa sua a seguito di una lite con suo padre.

Per Irene e Rocco sarà l'inizio di una nuova e profonda conoscenza.

Gabriella trova per caso la lettera di Salvatore

Salvatore non riuscirà a non pensare a Gabriella e alla sua famosa lettera. Il giovane verrà invitato alle nozze di Rossi e Cosimo, pertanto dovrà presto prendere una decisione. Il titolare della Caffetteria sarà sempre più convito che c'è stato lo zampino di Agnese riguardo alla lettera.

Quindi cercherà di posizionare la busta in un punto tattico per far si che la madre, al rientro dalla Sicilia, possa vedere la lettera. Intanto Beatrice inizierà presto la scuola serale per conseguire il diploma di ragioneria, ma per la donna si aprirà una prospettiva lavorativa importante: Vittorio le proporrà di lavorare come segretaria di Luciano al Paradiso. Intanto Gabriella troverà casualmente la lettera che l'ex fidanzato aveva scritto per lei. La stilista non potrà far finta di niente e deciderà di affrontare Salvatore.