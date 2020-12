Il Paradiso delle Signore va in onda anche durante la settimana di Natale con puntate ricche di emozioni per i protagonisti della Milano degli anni '60. Secondo le anticipazioni dell'episodio di martedì, 22 dicembre, sarà dato ampio spazio alla famiglia Guarnieri che attende il ritorno di Marta per la Vigilia. Adelaide proverà ad allontanare Beatrice dal marito della nipote, ma la donna non accetterà il soggiorno in montagna, così la Contessa le negherà le ferie dal Circolo. Quando Vittorio lo saprà, si scontrerà con la zia di Marta perché vorrebbe trascorrere il Natale con la cognata e la sua famiglia.

Marcello sarà ancora in pena per la partenza di Roberta e troverà conforto in Ludovica che gli offrirà il suo sostegno. Silvia soffrirà per la lontananza di Federico e per non darle un dispiacere la zia Ernesta mentirà, dicendo che il giovane sarà con loro per la Vigilia. Anche Luciano interverrà a favore di Silvia per convincere il ragazzo ad andare da sua madre.

Silvia vorrebbe suo figlio a casa per Natale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì, 22 dicembre, raccontano che per Silvia i giorni che precedono le festività saranno molto tristi. La signora Cattaneo sentirà la mancanza della famiglia unita e soprattutto di suo figlio Federico e, per consolarla, la zia Ernesta le dirà una bugia informandola che il ragazzo sarà con loro per il Natale.

Nel frattempo, Luciano parlerà con l'ex militare per convincerlo a presenziare all'evento di famiglia. Intanto, i nipoti di Vittorio convinceranno Beatrice a trascorrere le vacanze a casa dello zio.

Al Paradiso delle signore, Beatrice sarà convinta a passare le feste con Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 22 dicembre rivelano che, nella puntata in onda martedì, Beatrice declinerà l'offerta di Adelaide rinunciando al soggiorno in montagna per accontentare i suoi figli.

La Contessa, tuttavia, non si arrenderà e revocherà le ferie alla donna che dovrà lavorare al Circolo anche durante le feste. Vittorio verrà a conoscenza del gesto della zia di Marta e si recherà a Villa Guarnieri per affrontarla e risolvere questa situazione.

Intanto, Marcello sarà in pena per la storia d'amore con Roberta, finita a causa del suo finto tradimento.

L'infelicità del giovane Barbieri farà preoccupare molto i suoi soci Salvatore e Laura che vorrebbero aiutare in qualche modo il loro amico. In sostegno di Marcello arriverà anche Ludovica, consapevole di tutto quello che è accaduto alla coppia che ha dovuto lasciarsi per colpa del Mantovano. La signorina Brancia offrirà il suo appoggio al ragazzo che potrà contare sugli affetti per superare questo momento così difficile.