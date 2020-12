Dopo l'eliminazione delle puntate del 20 e 26 dicembre, DayDreamer - Le ali del sogno tornerà direttamente giovedì 7 gennaio in prima serata su Canale 5. La decisione è stata comunicata dalla pagina Instagram di Mediaset e, da quel momento, la soap opera andrà in onda ogni giovedì alle ore 21:40 circa.

DayDreamer arriva in prima serata su Canale 5

Dopo l'eliminazione della puntata in onda il 20 dicembre, DayDreamer - Le ali del sogno sarebbe dovuta andare in onda il 26 dicembre. In realtà, l'appuntamento è stato annullato e la soap opera che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir andrà in onda direttamente il 7 gennaio in prima serata.

DayDreamer, infatti, verrà trasmesso su Canale 5 ogni giovedì alle ore 21:40 circa, subito dopo Striscia la Notizia.

A comunicare la notizia del passaggio in prima serata è stata la pagina Instagram di Mediaset. La notizia farà molto piacere ai fan di DayDreamer, che già da un po' di tempo hanno espresso il loro desiderio di avere più spazio per la soap su Canale 5. Attualmente, infatti, la serie tv turca è andata in onda con un singolo episodio durante il weekend, in seguito alla trasmissione della nuova edizione di Amici.

Dal 7 gennaio, invece, DayDreamer verrà trasmessa in prima serata con tre episodi e andrà in onda, a partire dal quel momento, ogni giovedì su Canale 5. In questo modo è possibile dare spazio agli altri programmi pomeridiani senza andare a modificare la messa in onda della soap turca.

Per quanto riguarda le festività natalizie, in precedenza si vociferava di una possibile trasmissione di DayDreamer nel daytime.

In realtà, dopo la puntata andata in onda il 13 dicembre, la soap opera turca verrà trasmessa direttamente il 7 gennaio in prima serata.

Nella prossima puntata: Can decide di partire con Polen

Nella prossima puntata, Can si deciderà a partire con Polen. Il giovane, infatti, non riuscirà a dimenticare in fretta le bugie che la sua amata Sanem gli ha raccontato.

A quel punto, la giovane Aydin prenderà una decisione molto sofferta: lascerà la Fikri Harika. Sanem verrà successivamente investita da un uomo di nome Ygit e questo potrà cambiare le sorti della coppia formata da Can e Aydin. Il fotografo, infatti, si dimostrerà fin da subito geloso del ragazzo che subentrerà nella vita della giovane. Huma, intanto, continuerà ad agire alle spalle di suo figlio pur di allontanarlo da Sanem.

Le repliche di DayDreamer - Le ali del sogno è possibile trovarle sul sito di Mediaset Play. È possibile scaricare l'applicazione oppure visitare la pagina web dedicata alla soap opera. Inoltre, DayDreamer è disponibile anche su Amazon Prime Video fin dal primo episodio.