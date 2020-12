Seondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nella puntata che andrà in onda martedì 8 dicembre Roberta sarà molto nervosa con Marcello. Silvia avrà un malore dopo aver saputo che Federico trascorre del tempo con la sua nuova famiglia. Agnese organizzerà una colletta per Armando.

La soap opera italiana va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 15:40 circa.

Spoiler 8 dicembre: Silvia avrà un malore

Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda martedì 8 dicembre Roberta sarà molto arrabbiata con Marcello. Il giovane, infatti, aveva un appuntamento con lei e con i suoi amici al quale non si è presentato.

Barbieri in realtà è stato trattenuto da Mantovano, il quale lo continua a far agire sotto minaccia. Marcello non sa come liberarsi dell'uomo che gli sta rovinando la vita e per questo inizierà a raccontare una serie di bugie alla sua fidanzata. Federico trascorrerà una serata al cinema con la sua nuova famiglia, ma Stefania lo vedrà e racconterà tutto a Silvia. La donna, a quel punto, avrà il forte timore di poter essere tagliata fuori dalla vita del figlio per sempre. Silvia sarà presa così tanto dal panico che arriverà ad avere un malore e sarà necessario l'intervento di un medico.

Anticipazioni 8 dicembre: Agnese organizzerà una colletta per Armando

Agnese verrà a conoscenza di quanto Armando si sia messo a disposizione di Marcello, arrivando addirittura a cedere i suoi risparmi a Mantovano.

Pertanto, Ferraris arriverà non avrà più soldi per poter comprare una nuova bicicletta. Agnese organizzerà una colletta con i suoi familiari e riuscirà a regalargliene una. Gabriella, intanto, sarà molto soddisfatta del suo lavoro, in quanto gli abiti che indosseranno le clienti del Circolo durante lo spettacolo della Scala saranno molto belli. Marcello riuscirà a farsi perdonare dalla sua fidanzata, grazie soprattutto all'aiuto del suo amico e socio Salvatore.

La zia Ernesta avviserà Federico che sua madre ha avuto un malore. Il giovane sarà molto triste per la notizia e si convincerà ad incontrarla. In un secondo momento, però, Federico cambierà idea e non vorrà più vederla.

Trama prossime puntate: Federico si chiarirà con Silvia

Salvatore sarà alla ricerca di un sostituto per Marcello e agirà autonomamente, senza tenere in considerazione il parere di Laura.

Vittorio proporrà a sua cognata di andare a vivere insieme a loro. Armando, intanto, intuirà la sorpresa preparata da Agnese e la inciterà a raccontare della loro relazione a suo figlio e a Rocco. Federico si deciderà a parlare con sua madre, grazie all'intervento di Umberto. Adelaide, dal suo canto, non prenderà bene la notizia.