Il Paradiso delle Signore prosegue con il proprio appuntamento quotidiano. Secondo le anticipazioni di martedì 15 dicembre i riflettori saranno puntati su Agnese e Armando. Il magazziniere sarà preso dalla nostalgia e temerà per la sua storia d'amore. Inoltre, Luciano chiederà a Federico di trascorrere il Natale con lui e Clelia, mentre Vittorio si godrà il successo della sua ultima iniziativa al grande magazzino.

Giuseppe Amato giustificherà alla famiglia la sua assenza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 15 dicembre, raccontano che dopo il ritorno di Giuseppe, in casa Amato ci sarà una forte tensione.

L'uomo, nonostante la lunga assenza, in famiglia si comporterà come se non fosse successo niente, ma la cosa non sarà così semplice per gli altri componenti. Poco dopo, infatti, inizieranno i primi attriti e il signor Amato sarà costretto a dare una spiegazione per il suo comportamento. Le giustificazioni di Giuseppe convinceranno poco Agnese e Salvatore, mentre Rocco, a differenza di sua zia e suo cugino, crederà alla buona fede dell'uomo e non si sentirà di essere diffidente nei suoi confronti.

Armando avrà una forte nostalgia per Agnese e temerà per la loro storia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 15 dicembre rivelano che, nella puntata in onda martedì, Agnese parlerà con Armando, provando a rassicurarlo sulla loro relazione.

Nonostante i due debbano continuare a viversi clandestinamente, i sentimenti della donna per il magazziniere non cambieranno. Ferraris sarà felice per le parole della sua amata, ma non potrà fare a meno di provare una forte nostalgia per quello che hanno vissuto nei mesi passati. Armando avrà paura di perdere quella che è diventata la donna più importante della sua vita e per lui ci saranno momenti di sofferenza.

Luciano Cattaneo, invece, con la sua nuova famiglia composta da Clelia e Carletto, penserà all'ormai imminente Natale con gioia ed entusiasmo e vorrebbe coinvolgere anche Federico nella sua felicità. Luciano chiederà al giovane scrittore di trascorrere il giorno della festività con lui, nel nuovo appartamento. Il ragazzo non accetterà subito l'invito, ma non dirà nemmeno di no al ragioniere, lasciandosi il tempo necessario per pensare alla sua proposta.

Al Paradiso delle signore, intanto, la nuova iniziativa di Vittorio avrà un enorme successo. Il dottor Conti, per questo, deciderà di prolungare ancora la promozione dei cestini natalizi da regalare alle sue clienti.