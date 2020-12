Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can si getterà nelle fiamme per salvare un foulard di Sanem. L'oggetto, infatti, rappresenterà per lui l'unico legame con la sua ex fidanzata. Il giovane, intanto, tenderà una trappola a Yigit per incastrarlo.

DayDreamer spoiler turchi: Can tende una trappola a Yigit

Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate Can andrà via da Istanbul per un anno. Il giovane verrà accusato da Sanem di aver bruciato il suo manoscritto, ma in realtà la colpa sarà di Yigit. Lo scopo dell'editore sarà appunto quello di allontanare la ragazza dal fotografo, così da poter conquistare il suo cuore.

Pertanto, al suo ritorno, Can Divit sarà sempre più convinto di voler dimostrare la verità su quanto accaduto a Sanem. La giovane avrà ancora una forte amicizia con l'editore e sarà molto arrabbiata con Can per averla lasciata da sola: delusione che l'ha portata anche al temporaneo ricovero in una clinica.

Per incastrare Yigit, Can fingerà di voler recuperare i filmati di quella giornata per controllare cosa è davvero successo. Divit farà in modo che l'editore ascolti la telefonata ed effettivamente il fratello di Polen cadrà nella sua trappola. Can, infatti, farà finta di possedere delle telecamere di sorveglianza e questo destabilizzerà molto il suo rivale in amore.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can si getta tra le fiamme

Yigit, dopo aver ascoltato le parole del fotografo, si sentirà minacciato e andrà nel panico.

Il fratello di Polen proverà ad ascoltare tutte le conversazioni di Can, in modo da poter captare quale sia il suo piano. A quel punto, l'editore si recherà nella capanna dove il fotografo risiederà temporaneamente e proverà a entrarvi per recuperare i video. Divit, infatti, alloggia nei pressi della casa di Sanem, in quanto la giovane si sta prendendo cura del signor Aziz.

Yigit, a quel punto, proverà a eliminare le prove del suo coinvolgimento nella distruzione del manoscritto di Sanem e finirà con l'appiccare un incendio nell'abitazione di Can.

Il fotografo, vedendo la casa che va a fuoco, non ci penserà due volte e si getterà tra le fiamme. Lo scopo di Can sarà quello di recuperare il foulard di Sanem, che è ormai l'unico ricordo della sua amata. Tutti si preoccuperanno per questo gesto e, in particolare, Sanem resterà senza parole quando lo vedrà uscire dall'abitazione in fiamme. A quel punto, la giovane si renderà conto che Can avrà riportato delle ferite al braccio e si prenderà cura di lui.

Sanem e il suo ex fidanzato, quindi, trascorreranno del tempo insieme, situazione che li avvicinerà molto.