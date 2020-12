Il Paradiso delle Signore giungerà al termine di una settimana molto emozionante, venerdì, 18 dicembre. Secondo le anticipazioni sarà una puntata decisiva per Roberta che, dopo aver visto il suo fidanzato baciare Ludovica, chiuderà per sempre con lui. Intanto, Armando farà un bellissimo regalo ad Agnese, proprio quando la donna riceverà la proposta di suo marito di partire per Partanna. Sarà tempo di regali anche per Umberto che penserà al primo dono da fare a Federico, mentre Cosimo organizzerà una romantica serata per Gabriella. Infine, Beatrice inizierà a lasciarsi andare con Vittorio e resterà a dormire da lui.

Il 18 dicembre, Marcello e Roberta avranno un ultimo confronto prima dell'addio della ragazza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 18 dicembre, raccontano che Roberta sarà agghiacciata per aver visto Marcello e Ludovica baciarsi. La signorina Pellegrino, sconvolta, si confiderà con la sua migliore amica che sarà molto dispiaciuta per lei. Dopo il tradimento del suo fidanzato, Roberta sarà ancora più convinta di lasciare Milano, questa volta senza di lui, ed avrà un ultimo confronto con il ragazzo. Marcello saluterà la sua ex fidanzata senza rivelarle il vero motivo del suo gesto e la signorina Pellegrino lo lascerà senza sapere di essere stata tradita solo per salvare la sua vita.

Cosimo organizzerà una sorpresa romantica al Circolo per la sua fidanzata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 dicembre rivelano che, nella puntata di venerdì, Gabriella sarà molto triste per la separazione dei suoi amici e Cosimo si accorgerà del suo malessere. Per tentare di rimediare, Bergamini organizzerà al Circolo una serata per la sua fidanzata, sperando che il romanticismo di un momento trascorso a due possa far andare via i cattivi pensieri.

Intanto Armando farà un regalo bellissimo ad Agnese che nel frattempo riceverà una sorpresa inaspettata da suo marito. Giuseppe, infatti, proporrà a sua moglie di partire per Partanna e trascorrere le feste di Natale al paese in cui hanno vissuto i momenti più felici in famiglia.

Umberto comincerà a pensare a qualcosa da regalare a Federico: sarà il primo Natale che l'uomo trascorrerà con la consapevolezza che il ragazzo è suo figlio e vorrebbe donargli qualcosa di speciale.

Infine, Roberta saluterà tutti in vista della sua partenza per Bologna, pronta a voltare pagina e a ricominciare da sola una nuova vita, mentre a casa Conti Beatrice sarà meno rigida con Vittorio. Dopo aver trascorso la serata ad addobbare l'albero di Natale con Serena e Pietro, la cognata dell'imprenditore accetterà di dormire da lui.