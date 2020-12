Con la puntata di venerdì 18 dicembre termina un'altra emozionante settimana al Paradiso delle Signore. Le anticipazioni confermano che il cinquantesimo episodio sarà colmo di colpi di scena e imprevisti. La Pellegrino, come visto nella precedente puntata, aveva sorpreso Marcello baciare Ludovica Brancia e ciò porterà Roberta a lasciare il giovane Barbieri.

Giuseppe decide di andare in Sicilia con sua moglie a Natale

La giovane quasi ingegnere avrà il cuore a pezzi e non potrà fare a meno di raccontare l'accaduto all'amica Gabriella. Intanto il signor Ferraris farà un regalo molto speciale alla sua adorata Agnese.

Allo stesso tempo, il marito della sarta deciderà di fare una sorpresa alla moglie: Giuseppe vorrà portare Agnese a Partanna (piccolo paese siciliano di cui sono originari) per trascorrere lì le festività natalizie. Gli spoiler non rivelano però come Agnese prenderà la decisione del marito. Nel frattempo, Umberto Guarnieri deciderà di fare un dono al figlio Federico, ma non sapendo come reagirà, chiederà a Vittorio di consegnarlo al posto suo.

Roberta saluta tutti e si congeda dal Paradiso

Nel corso della cinquantesima puntata della fiction, Cosimo si renderà conto che la sua amata Gabriella non sarà di buon umore per quello che è accaduto a Roberta. La stilista sarà molto preoccupata per lo stato d'animo della Pellegrino e allo stesso tempo arrabbiata per il comportamento di Marcello.

Bergamini, per risollevare l'umore di Gabriella, organizzerà una serata al Circolo, cercando di creare una situazione romantica solo per loro due. Intanto, per Roberta arriverà il momento di salutare tutte le sue colleghe e si congederà dal grande magazzino. La Pellegrino, dopo essersi confrontata per l'ultima volta con Marcello, sarà molto convinta di cambiare vita e partirà per Bologna.

Roberta sarà ignara del fatto che l'avvicinamento tra Marcello e Ludovica è un modo per tenerla lontana dalla malavita e dai ricatti del Mantovano: insomma, Marcello l'ha tradita per salvargli la vita. Nel frattempo, Beatrice si sentirà a suo agio a casa del cognato e accetterà l'invito di dormire a casa sua dopo aver fatto l'albero di Natale insieme ai figli Pietro e Serena.

Per scoprire come andrà a finire, basterà seguire la puntata che andrà in onda venerdì 18 dicembre alle ore 15:55 circa su Rai1. Inoltre, è possibile rivedere la puntata sul sito di RaiPlay. Per rivivere le emozioni della settimana, inoltre, il sabato a partire dalle ore 15:00 su Rai Premium verranno trasmesse tutte le puntate settimanali.