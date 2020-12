Le trame de Il Paradiso delle Signore diventano ogni giorno più avvincenti e le anticipazioni settimanali dal 14 al 18 dicembre annunciano nuovi colpi di scena. Agnese vivrà la difficile situazione del ritorno di suo marito, proprio quando tra lei e Armando la storia andava a gonfie vele. Il magazziniere soffrirà molto per la sua fidanzata e temerà di perderla. Ci saranno seri problemi anche per Marcello che potrebbe perdere per sempre Roberta a causa di un bacio con Ludovica. Infine, Beatrice resterà a dormire da Vittorio.

Nella settimana fino al 18 dicembre, Armando soffrirà per Agnese

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 14 al 18 dicembre raccontano che saranno puntate molto emozionanti.

Nella vita di Agnese ritornerà il marito Giuseppe, proprio quando lei e Armando avevano deciso di parlare della loro storia con Rocco e Salvatore. La presenza dell'uomo causerà una forte angoscia nella donna che continuerà a vedere il magazziniere clandestinamente e per brevi momenti. Anche Armando soffrirà molto per la situazione e temerà di perdere la donna che era riuscita a fargli battere di nuovo il cuore. Nel frattempo, Giuseppe sarà sempre più deciso a riprendersi la sua famiglia e riconquistare la fiducia della moglie: per non ostacolare il loro rapporto fingerà di non essersi accorto dell'importanza di Armando nella sua vita.

Mantovano continuerà a tormentare Marcello: il ragazzo dovrà scegliere di perdere Roberta per salvarla

Le anticipazioni de il Paradiso delle signore fino al 18 dicembre rivelano che il rapporto tra Agnese e Armando non sarà il solo ad essere a rischio.

Anche Roberta e Marcello potrebbero separarsi a causa di un imprevisto. Barbieri giungerà ad un accordo con Mantovano, patteggiando per la sua libertà. In questo modo, il giovane penserà di essersi liberato di lui e chiederà a Roberta di sposarlo. La Venere si preparerà alla partenza, salutando i suoi amici e congedandosi dal Paradiso, ma nel frattempo Mantovano tornerà a minacciare Marcello.

Il malvivente arriverà a chiedere a Barbieri di fornirgli un alibi per la rapina della sera precedente, altrimenti a pagarne le spese sarà la sua fidanzata. Pur di salvare Roberta, Marcello chiederà consiglio a Ludovica su come comportarsi per coprire Mantovano e capirà che dovrà fare una scelta molto forte. Il ragazzo non si presenterà alla serata organizzata in onore della sua fidanzata e quando Roberta andrà a cercalo lo vedrà baciarsi con Ludovica.

La ragazza sarà sconvolta per quanto vedrà e si confiderà con Roberta, decisa a voltare pagina. Nonostante il confronto con Marcello, la giovane non saprà la verità e probabilmente non avrà mai idea di essere stata tradita per salvarle la vita.

Infine, Beatrice inizierà ad essere più morbida con Vittorio e accetterà di dormire a casa sua dopo aver fatto l'albero di Natale insieme ai suoi figli.