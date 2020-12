Nelle puntate di DayDreamer in onda prossimamente in Italia continueranno i tentativi per far riappacificare Can e Sanem. A mettere su un piano ci penserà CeyCey, che stufo di vedere la sua amica lontana dal fotografo penserà a una soluzione estrema: rinchiudere la coppia per un chiarimento all'interno di una cella frigorifera.

CeyCey chiude Can e Sanem nella cella frigo

Tra gli amici di Can e Sanem ce n'è uno in particolare che li vuole vedere riappacificati: CeyCey. Il ragazzo, inconsapevolmente, è stato "l'artefice" del primo bacio tra la giovane Aydin e "l'Albatros" (era stato lui a darle l'indicazione sbagliata all'interno del teatro dell'opera) e forse anche per questo motivo si sente "responsabile" del loro amore e si dimostrerà disposto a tutto pur di farli tornare insieme.

Nel momento in cui la coppia sembrerà non trovare un punto d'incontro, CeyCey deciderà di mettere su un piano. Con la complicità di Ayhan e Deren attirerà Can e Sanem all'interno di una cella frigorifera. L'obiettivo? Rinchiuderli dentro per fare in modo che possano parlare e risolvere i loro problemi.

A CeyCey spetterà il compito di portare Sanem, la convincerà dicendole che devono recarsi nella cella frigorifera per incontrare dei clienti. Stessa cosa farà Deren con Can. Con una scusa prenderanno i loro telefoni e la coppia verrà chiusa all'interno.

Can e Sanem litigano a causa di Yigit e Polen

Can e Sanem capiranno subito di essere stati tratti in inganno e la giovane Aydin non farà altro che lamentarsi per il freddo. In quel momento verrà a galla la premura di Can nei confronti della ragazza, che si toglierà il cappotto e la sciarpa per cederli a lei.

L'amore nell'aria svanirà presto e i due inizieranno a punzecchiarsi. Ovviamente verrà tirata nuovamente fuori la scelta presa da Can, ovvero quella di aver accettato la proposta lavorativa che gli ha fatto Polen, ma l'attrazione tra i due sarà predominante, soprattutto quando Can la stringerà a sé per riscaldarla. L'idillio, però, durerà ben poco, infatti verranno nuovamente tirati in ballo Yigit e Polen e il modo in cui questi due fanno parte della loro vita.

Can vuole lasciare Istanbul il prima possibile

Successivamente Can e Sanem verranno liberati, ma CeyCey, Ayhan e Deren si renderanno conto che il loro piano ha fallito, in quanto i due non faranno altro che litigare. Tutti rientreranno alla Fikri Harika, annunciando che il piano non è riuscito nel migliore dei modi, in più avranno modo di vedere un Can abbastanza arrabbiato, che avrà come unica intenzione quella di partire al più presto per i Balcani, addirittura vorrebbe un volo per la notte stessa.

Il fotografo riunirà in ufficio Deren, Guliz e CeyCey per chiedere delle spiegazioni in merito alla cella frigorifera, ma Can si troverà davanti a sé un CeyCey furioso, che non avrà voglia di accettare la fine della storia tra il fotografo e Sanem. Quando lascerà l'ufficio, Deren spiegherà a Can che l'hanno fatto solo per il loro bene e il fotografo le risponderà che da tutta questa vicenda è scaturita una sola certezza: lasciare Istanbul il prima possibile.