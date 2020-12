Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, ambientata in un immaginario hotel di lusso situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 20 al 26 dicembre 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di Steffen con la sua vecchia azienda, sull'arrivo al Furstenhof di Amelie Limbach, sul triangolo formato da Paul, Lucy e Bela e sul ritorno inaspettato di Pauline e Leonard.

La confessione di Steffen

Le anticipazioni di Tempesta d'Amore ci segnalano che dopo aver parlato con un reporter interessato al passato dell'azienda in cui lavorava precedentemente, Steffen deciderà di rivelare a Franzi di aver svolto attività illecite nel corso del suo vecchio incarico. Inorridita al pensiero che la loro azienda di sidro possa essere stata finanziata da denaro sporco, Franzi si arrabbierà con il fidanzato e gli chiederà di dichiarare pubblicamente che l'azienda in cui lavorava faceva affari illeciti. A quel punto, Steffen deciderà di contattare un suo vecchio collega per chiedergli dei consigli, scoprendo così che l'amico è morto qualche tempo prima in un misterioso incidente. Saputo ciò, il giovane si convincerà che ad eliminare il suo amico possa essere stata proprio Grukon per evitare che lui rivelasse i loro segreti.

Temendo di fare la stessa fine, Steffen racconterà tutto a Franzi che poco dopo avrà l'impressione che qualcuno li stia seguendo. Alla fine, Steffen contatterà un reporter e gli racconterà tutti gli illeciti commessi dalla Grukon. Dopo la pubblicazione dell'articolo, un avvocato contatterà Steffen e gli chiederà se è lui la fonte utilizzata dal reporter per creare l'articolo.

A quel punto, terrorizzato all'idea che Grukon possa risalire a lui, il giovane farà di tutto per cancellare le sue tracce.

Bela sfida Paul

Sentendosi provocato da Paul, Bela lo sfiderà a una gara di velocità in cui Lindbergh si farà male ad una gamba. Pur notando l'infortunio dell'amico, Bela non si fermerà ad aiutarlo e correrà a tagliare il traguardo sotto gli occhi inorriditi di Lucy.

Da quel momento in poi, la giovane si allontanerà dal fidanzato chiedendogli del tempo per riflettere. Dopo aver soccorso Paul, Lucy deciderà di allontanarsi anche da lui per non cadere in tentazione.

Christoph cercherà in tutti i modi di scoprire come mai Ariane ha rotto il loro fidanzamento senza spiegargli neanche il perché. Scosso dall'assenza prolungata di Werner, Robert contatterà Leonard e Pauline per chiedergli di aiutarlo nella gestione del Furstenhof. Poco dopo, la coppia arriverà in hotel per la gioia di tutti i loro conoscenti. Tim si recherà nelle stalle dove farà la conoscenza di una ragazza di nome Amelie Limbach, un'amante del polo.