Roberto Ferri si preparerà a raccogliere i frutti del suo piano che sta mandando avanti ormai da diverso tempo. Le anticipazioni Un posto al sole inerenti le puntate in onda dal 14 al 18 dicembre, rivelano che l'uomo si preparerà a scagliare l'ultimo assalto, ma dovrà agire con molta astuzia. Nel frattempo, Marina si allontanerà sempre più da Fabrizio ed inoltre avrà uno scontro con Alberto e si ritroverà a gestire da sola non solo la crisi dei Cantieri, ma anche un momento di profondo sconforto. Intanto, Rossella architetterà una vendetta contro Patrizio e Vittorio mentre Niko e Silvia faranno una riflessione sul loro comportamento dell'ultimo periodo.

Infine, Guido e Cerruti cercheranno di far parlare l'autore della lettera anonima giunta a Massaro.

Un posto al sole, spoiler 14-18 dicembre: Niko cerca di recuperare il rapporto con Jimmy

Le anticipazioni Un posto al sole inerenti gli episodi in onda dal 14 al 18 dicembre, rivelano che Patrizio cercherà di chiarirsi con Rossella, ma non è detto che lei gli concederà di parlarle. Anzi, la ragazza, penserà ad una tremenda vendetta nei confronti del Giordano junior e di Vittorio. Nel frattempo, Niko proverà a recuperare il rapporto con suo figlio Jimmy che ha trascurato a causa della sua crisi personale. Tuttavia, farà davvero fatica ed il bambino si organizzerà con Bianca per passare il Natale in Terrazza. Intanto, Mariella condividerà con Guido una novità, ma lui non sarà felice come la consorte ed inoltre non sopporterà la visita di Sasà nella versione baby-sitter disperato.

Poco dopo, Marina continuerà a fidarsi di Roberto cercando il suo aiuto, ma non si renderà conto che così facendo non farà altro che cadere sempre più nella sua trappola. Poco dopo, Alberto riceverà una sgradevole sorpresa da parte di Barbara, la quale, però, si sforzerà di rimediare.

Un posto al sole, trame al 18 dicembre: Marina vive un momento di sconforto

Roberto, continuerà a tessere la sua rete per distruggere i Cantieri e troverà la complicità di una sua vecchia amica mentre Fabrizio farà una proposta a Marina per salvare l'azienda nautica, ma lei potrebbe non essere d'accordo con lui. La distanza tra loro aumenterà sempre di più e la Giordano a pezzi per la crisi dei Cantieri e da una provocazione di Alberto, si ritroverà a vivere da sola un momento di grande sconforto.

Nel frattempo, Niko, sorpreso dalla visita di Susanna, farà una grande riflessione sulla fine della loro relazione. Intanto, la divertente vendetta pensata da Rossella, le si ritorcerà contro. Poco dopo, Silvia avrà un incontro inaspettato al Vulcano e ciò la porterà a riflettere sul suo recente comportamento.

Un posto al sole: Roberto porta a termine il suo piano

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Cotugno continuerà a consumarsi d'amore per Bice. Intanto, Guido deciderà di cercare la persona che ha scritto la lettera anonima indirizzata a Massaro con la quale l'uomo ha scoperto il tradimento della moglie. Poco dopo, Roberto si preparerà a mettere fine al suo astuto piano, ma dovrà essere molto scaltro ed agire con maestria per evitare che Marina inizi a sospettare qualcosa.

Intanto, Niko riceverà una notizia inaspettata da Ugo mentre Guido e Cerruti convinti di aver trovato l'autore della lettera, lo metteranno sotto torchio per farlo parlare. Sarà la persona giusta? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprirlo.