Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 8 a domenica 13 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, la Marchesa vorrà convincere Adolfo a non sposare Rosa, ma lui vorrà convolare a nozze per il figlio che la ragazza porta in grembo. Nel frattempo, Alicia andrà avanti con la sua candidatura a sindaco di Puente Viejo, anche se sarà preoccupata per suo padre che sarà ancora in carcere.

Isabel proverà a convincere Adolfo a non sposare Rosa

Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, Isabel approverà con gioia il progetto dell'ammodernamento di suo figlio Tomas, lo stesso a cui prima si opponeva.

La Marchesa però chiederà in cambio a suo figlio, di convincere suo fratello Adolfo a non sposare Rosa. Nel mentre, Donna Begoña ritornerà a Puente Viejo dopo essere stata dimessa da una clinica austriaca. La moglie di Don Ignacio sembrerà stare bene, ma Manuela e il Solozobal temeranno un peggioramento. Intanto, Isabel cercherà di convincere Adolfo a non sposare Rosa, ma lui insisterà in quanto la ragazza porta in grembo suo figlio.

Alicia vorrà candidarsi a sindaco di Puente Viejo

Intanto, Alicia Urrutia si deciderà completamente alla candidatura da sindaco del paesino spagnolo di Puente Viejo. Purtroppo però, la ragazza verrà minacciata dalla congrega misteriosa che a favore della monarchia. La donna non si fermerà di fronte a questo ostacolo e continuerà per la sua strada, ma sarà in ansia per sua padre che sarà ancora rinchiuso in prigione.

Nel frattempo, Matias cercherà di farla ragionare, in quanto se Alicia collaborerà, suo padre potrebbe essere un uomo libero. Intanto, Don Filiberto verrà rapito da una setta che lo condurrà in una sala dove starà per essere giustiziato.

Huertas indagherà su Estefania

Successivamente, uno specialista visiterà Raimundo Ulloa, ma non riuscirà a dire molto sul suo stato di salute.

Nonostante ciò, Francisca continuerà a prendersi cura di suo marito che non sarà in grado di parlare. La Matrona però sa che tutto ciò che fa per l'uomo, nel profondo viene apprezzato.

Intanto, il capitano Huertas controllerà la fedina penale di Estefania e indagherà su di lei. Invece, la Marchesa sarà sconvolta dalla decisione di suo figlio di sposare Rosa.

Da un lato i Solozobal saranno molto felici per queste nozze, ma dall'altro i De Los Visos saranno preoccupati per questo matrimonio.

Infine, Don Filiberto, dopo il sequestro rientrerà in città come se non fosse successo nulla. Alicia nonostante le continue minacce che avrà ricevuto, terrà il discorso in piazza per ufficializzare la sua candidatura.