Grande svolta in arrivo per una coppia nelle prossime puntate de Il Segreto, in programma su Canale 5 prossimamente. A regalare delle nuove emozioni ai fan dello sceneggiato saranno Carolina Solozabal (Berta Castañé) e Pablo Centeno (Adrián Expósito), che si fidanzeranno in modo ufficiale dopo aver appreso di non essere affatto fratellastri.

Il segreto, spoiler: Pablo alla ricerca della madre, Carolina preoccupata

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano prossimamente, raccontano che Pablo presto farà una scoperta del tutto inaspettata. Tutto comincerà quando il giovane Centeno si metterà alla ricerca della madre Maria Jesus, scomparsa nel nulla dopo essersi trasferita a Bilbao.

Pablo, deciso a convincere il giornalista Alberto Santos a ritirare la denuncia ai danni di Urrutia, andrà via da Puente Viejo per qualche giorno. A sostenere il ragazzo ci penseranno Marta e Ramon: soprattutto quest’ultimo consentirà a Pablo di ottenere delle informazioni sulla madre per merito di un amico residente a Bilbao. Sfortunatamente di Maria Jesus continuerà a non esserci nessuna traccia, neanche quando il giovane Centeno si recherà nel luogo in cui la donna in passato fece la conoscenza di suo padre Ignacio.

Nel contempo Carolina farà fatica a nascondere la sua evidente preoccupazione, quando si accorgerà che il suo amato non è ancora tornato nel quartiere spagnolo. Sempre più disperata la sorella di Rosa e Marta si confiderà con il padre, che non ci penserà due volte ad ordinare a Ramon di non perdere d’occhio Pablo.

Maria Jesus in passato si prese gioco di Ignacio, il giovane Centeno giura amore eterno a Carolina

Intanto Donna Begoña, da poco giunta a La Casona, non appena capirà che la sua terzogenita ama il giovane Centeno, farà delle domande alla fanciulla, non riuscendo però a ottenere nessuna risposta. Carolina, infatti, farà sapere di provare dei forti sentimenti per Pablo soltanto alla governante Manuela.

Centeno finalmente si farà vivo, ma con le sue parole farà rimanere tutti i Solozabal increduli. In particolare il ragazzo confesserà di aver scoperto di non essere figlio di Ignacio: quest’ultimo preciserà che Maria Jesus anni fa gli fece credere di aspettare un bambino da lui. In realtà emergerà che Pablo è nato da una relazione che la donna ebbe con un marinaio, che si diede poi alla fuga.

Purtroppo Centeno farà anche sapere a Ignacio di non essere riuscito a convincere Alberto Santos a far scagionare Urrutia. Successivamente Pablo dopo essersi scambiato un abbraccio con Solozabal, per averlo accolto nella sua famiglia, giurerà amore eterno a Carolina. Quest’ultima tirerà un sospiro di sollievo, proprio quando si stava convincendo che la sua dolce metà avrebbe lasciato Puente Viejo. Infine il giovane Centeno continuerà a sorprendere la figlia minore di Ignacio regalandole un mazzo di fiori e un anello. Alla scena romantica assisteranno anche Manuela e Donna Begoña, che si mostrerà parecchio turbata durante il fidanzamento dei due innamorati, visto che nasconderà un certo disagio.