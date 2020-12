Non è natale senza Mariah Carey e, soprattutto, senza che la canzone “All I want for Christmas” risuoni in ogni luogo. La regina americana delle feste ha così deciso di anticipare tutti e fare il suo tradizionale show natalizio mandato in onda nella nottata del 4 dicembre, dal titolo "Magical Christmas Special" su Apple TV.

Gli ospiti dello show

In uno show di alta produzione tecnologica, Mariah Carey viene trasportata nel fantastico mondo del Polo Nord in cui tra elfi, renne e slitte si diverte ad accogliere i vari ospiti e a cantare i grandi classici di Natale e non solo. Tra le varie personalità che hanno fatto capolino nello spettacolo della cantante abbiamo Tiffany Haddish, attrice e comica americana famosa per il ruolo di Dina in Girls Trip.

Poi Billy Eichener, attore comico che entrò a far parte del cast di American Horror Story dalla settima stagione. Non c’erano solo stelle del cinema ma anche cantanti come la popstar Ariana Grande, che ha infranto un altro record con il suo album “Positions” e la pluripremiata cantante vincitrice di due grammy e anche di un premio Oscar per “Dreamgirls”, Jennifer Hudson. Mariah Carey ha chiamato intorno a sé anche i rapper Jermaine Dupri e Snoop Dogg, noto per i suoi testi taglienti e le sue hit da classifica. Hanno fatto la loro apparizione anche la ballerina Misty Copeland, la famosa banda del fumetto Snoopy “The Peanuts Gang” e Mykal-Michelle Harris la bimba prodigio del panorama americano cinematografico.

'Oh Santa!' il nuovo singolo di Mariah Carey

Per l’occasione la cantante americana prova a sfornare un’altra hit da classifica per il periodo di Natale e presenta “Oh Santa!”. Per riuscire nell’impresa ha deciso di collaborare con Ariana Grande e Jennifer Hudson, rinomate artiste di fama mondiale ma soprattutto due cantanti dotate di una potenza vocale simile e paragonabile a quella di Mariah Carey.

La canzone sembra peccare un po’ di incisività nella prima metà del brano, difatti il trio resta quasi sottotono rispetto alle proprie doti vocali. Nella seconda parte, invece, ogni membro del terzetto si lascia andare agli acuti che le hanno rese celebri, riuscendo ad armonizzarsi tra di loro in maniera impeccabile.

Il videoclip di ‘Oh Santa!’

Il videoclip si apre con le tre artiste sopra ad un palco che si esibiscono sulle note della canzone che Mariah Carey aveva già eseguito nel 2010. La differenza tra le due performance non è così evidente, l'unica cosa che cambia è che in quella del 2020 la popstar si è fatta affiancare dalle altre due cantanti.

Nel video musicale le tre artiste sono agghindate e vestite con i colori natalizi; mentre cantano il brano vengono circondate dagli aiutanti di Babbo Natale che impreziosiscono la performance grazie ai loro ritmati passi di danza.