Giunge al termine la prima stagione di Vite in fuga, la Serie TV di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè. Lunedì 7 dicembre è in programma la sesta e ultima puntata della fiction incentrata sulle vicende della famiglia Caruana che hanno appassionato milioni di spettatori nel corso di queste settimane di messa in onda. Per chi non potesse vedere l'ultimo appuntamento in prima visione assoluta, potrà rivederlo in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay oppure su Rai Premium.

Vite in fuga, la sesta e ultima puntata visibile in replica tv e streaming online

Nel dettaglio, sarà possibile rivedere l'ultima puntata di Vite in fuga in programma lunedì 7 dicembre, accedendo al sito gratuito RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla fiction con protagonista Anna Valle.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere le puntate già trasmesse in qualunque momento lo si desideri, anche da tablet oppure da cellulare attraverso l'applicazione gratuita di RaiPlay. Inoltre la replica di questa sesta puntata è in programma anche su Rai Premium, il canale free del digitale terrestre dedicato interamente alle fiction della Rai. La messa in onda è in programma per venerdì 11 dicembre a partire dalle 21:15 circa sul canale 25 del digitale terrestre.

Il finale di Vite in fuga: i fratelli Caruana spariscono nel nulla

Ma cosa succederà in questo appuntamento finale con Vite in fuga? I colpi di scena non mancheranno, dato che per la famiglia Caruana arriverà il momento della resa dei conti finali. La Serravalle non si è arresa neppure per un momento e ha portato avanti la sua indagine per scoprire la verità su che fine avessero fatto i quattro componenti della famiglia capitanata da Claudio Caruana.

E, sul finale di stagione, arriverà a una risoluzione definitiva del suo caso. Intanto Anna e Claudio dovranno fare i conti con una notizia che li spiazzerà e li lascerà senza parole. I loro amati figli risultano spariti nel nulla, scomparsi misteriosamente. Che fine hanno fatto? I due coniugi dovranno così mettere da parte l'astio che provano l'uno nei confronti dell'altro per cercare di far emergere la verità.

Non ci sono conferme su Vite in fuga 2: la Rai non ha dato notizie

Un'ultima puntata decisamente molto emozionante quella di Vite in fuga che nel corso di queste settimane ha appassionato e affascinato una platea composta da oltre quattro milioni e mezzo di spettatori. Dati che hanno permesso alla rete ammiraglia di avere sempre la leadership degli ascolti del prime time sia della domenica che del lunedì sera.

E cosa succederà adesso? Ci sarà la seconda serie di Vite in fuga? Una domanda che i tantissimi fan si stanno ponendo da un po' di giorni, anche se al momento da parte della Rai non ci sono conferme definitive su quello che sarà il destino di questa fortunata fiction.