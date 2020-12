Le avventure della telenovela spagnola Il Segreto fanno ancora compagnia al pubblico di Canale 5. Gli spoiler degli episodi in programma sul piccolo schermo dal 13 fino al 20 dicembre 2020, raccontano che Donna Begoña dopo aver trascorso diversi anni in una clinica psichiatrica si ricongiungerà con i propri cari. L’arrivo della moglie di Ignacio Solozabal non sarà gradito dalla governante Manuela, che - visibilmente preoccupata - si domanderà di continuo se la madre di Carolina, Marta e Rosa sia davvero guarita come sostengono i medici.

Il segreto, trame sino al 20 dicembre: Alicia fa un discorso in piazza

Nel corso delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 20 dicembre 2020, Donna Begoña vorrà trascorrere tutte le sue giornate con le figlie per recuperare il tempo perso. Intanto Manuela continuerà a essere turbata, poiché temerà che la moglie di Ignacio non stia bene mentalmente. Nel contempo Raimundo verrà visitato da uno specialista, che purtroppo non darà alcuna speranza ai parenti dell’uomo.

Mentre le condizioni di salute dell’ex locandiere saranno sempre le stesse, il capitano Huertas farà delle indagini su Estefania e scoprirà che la donna ha cancellato alcuni dati dalla sua carta d’identità.

Alicia, pur essendo stata minacciata, farà un discorso rivoluzionario nella piazza del paese: la giovane renderà ufficiale la propria candidatura per diventare sindaco e inviterà tutti i presenti a sequestrare le fabbriche dei ricchi.

Isabel ancora una volta si mostrerà contraria alla scelta di Adolfo di sposare Rosa. Ad essere entusiasta per l’imminente matrimonio invece sarà Donna Begoña.

Nel frattempo Tiburcio e Hipolito, dopo aver visto Estefania consegnare una busta piena di banconote a uno sconosciuto, la fotograferanno.

Intanto Alicia, anche se sarà sempre più decisa a lottare, da una parte crederà di essere stata egoista nei confronti del padre.

Don Filiberto ricattato dagli arcangeli, Estefania smascherata da Huertas

Rosa e Adolfo finalmente si sposeranno, invece Francisca si prenderà cura del marito sempre da sola. Alla porta di quest'ultima busserà Emilia, che farà rimanere senza parole la darklady con il suo improvviso ritorno. Mauricio durante una manifestazione repubblicana perderà le staffe.

Ramon, sempre più convinto che Marta sia fredda con lui, accetterà di aiutare Pablo a contattare la madre Maria Jesus a Bilbao per convincerla a ritirare la denuncia contro Urrutia. Il capitano Huertas farà avere ad Encarnacion una lettera da parte del marito, mentre Don Filiberto riceverà un messaggio dalla setta degli arcangeli. Quest’ultimo incontrerà due strani individui che gli ricorderanno qual è il suo impegno nell’organizzazione segreta, e si vedrà costretto ad obbedire loro.

In seguito Emilia attenderà l’arrivo di un nuovo medico che dovrà giungere a Puente Viejo per suo padre: a gran sorpresa Francisca dirà all’ex locandiera di aver annullato la visita. Tomas non la prenderà bene quando Alicia non lo difenderà da Barreiros.

Nel frattempo Adolfo e Rosa torneranno dalla luna di miele.

Quest’ultima non riuscirà a stare tranquilla, in quanto durante una cena di famiglia capirà che suo padre Ignacio ha chiesto a Ramon di non tornare a Bilbao poiché ha bisogno di lui in fabbrica. Infine il capitano Huertas scoprirà che Estefania è una complice del truffatore Urbano, mentre Isabel metterà in cattiva luce Francisca agli occhi di Emilia.