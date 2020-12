Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, meglio nota in patria con il titolo di Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 dicembre 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piano escogitato da Felipe per liberare Marcia, sulla delusione di Cinta per il comportamento ambiguo di Emilio e sulla sparatoria in cui verranno coinvolti Felipe, Mauro e Andrade.

Susana cerca di aiutare Rosina

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che dopo aver visto una scena molto commovente fra Ramon e Antonito, Carmen deciderà di assecondare il volere di Lolita per riportare la pace all'interno della sua famiglia.

La donna, infatti, accetterà di mettere in pratica il rituale di Cabrahigo richiesto dalla nuora per la sua gravidanza. Intanto, Cinta intuirà che Emilio le sta nascondendo qualcosa e ne parlerà con sua madre per chiederle consiglio su come dover affrontare la situazione. Dopo aver notato la tristezza di Rosina, Susana la inviterà a partecipare ad una gara di disegno per tirarle sù il morale.

Arriverà ad Acacias un ex diplomatico affascinante e gioviale, Armando Caballero, che riuscirà in poco tempo a conquistare l'ammirazione di tutti i suoi vicini. Sarà proprio lui a congratularsi con Susana quando vincerà la gara di disegno per sarti. La vittoria però non rallegrerà la donna che subito dopo aver ricevuto la notizia scoppierà in lacrime inspiegabilmente.

Mauro salva la vita a Felipe

Felipe riuscirà a convincere Andrade a vendergli Marcia per un buon prezzo. Fatto ciò, l'avvocato si metterà subito all'opera per cercare di rimediare i soldi necessari per riavere la fidanzata con sé. Non trovando altra soluzione, Felipe venderà i gioielli di Celia per racimolare una somma cospicua da portare ad Andrade.

Prima di portare a termine il suo piano però, l'avvocato incontrerà Mauro che gli rivelerà di essere un poliziotto inviato dalle forze dell'ordine per incastrare Andrade.

Saputo ciò, l'avvocato contatterà il delinquente e gli chiederà d'incontrarsi al più presto per "acquistare" Marcia. Intanto, Genoveva verrà a sapere della disperata ricerca di denaro di Felipe e si offrirà di dargli una cospicua somma di denaro.

L'avvocato prenderà i soldi della Salmeron e si appresterà a raggiungere il criminale. Giunto sul luogo dell'appuntamento, Felipe verrà smascherato da Andrade che cercherà di ucciderlo. A quel punto, sopraggiungerà Mauro che gli salverà la vita, dando vita ad uno scontro a fuoco in cui verranno sparati due colpi di pistola.