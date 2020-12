Stranger Things è una serie di successo fortemente intrecciata a Dungeons & Dragons, un gioco di ruolo fantasy ideato negli anni '70 e famoso in tutto il mondo. La presenza del gioco sin dall'inizio dello show Netflix, quando Dustin, Lucas, Mike e Will giocano da diverse ore ad una campagna, ha fatto conoscere a molti cosa fossero il Demogorgone e il Mind Flayer, i nomi usati dai protagonisti per indicare i mostri del Sottosopra. Proprio per questo stretto legame tra la serie e il noto role-playing game, il 18 dicembre avverrà su YouTube un eccezionale evento in cui quattro attori del cast di Stranger Things giocheranno ad una sessione di D&D, "Lost Odyssey: Toy Time for Ten-Towns".

Gli appassionati della serie potranno assistere al gioco da ogni parte del mondo.

Grazie alla serie statunitense la popolarità di Dungeons & Dragons è cresciuta. Dunque, il 18 dicembre gli appassionati di Stranger Things riceveranno in occasione del Natale un regalo speciale. I fan potranno riunirsi virtualmente ad una sessione interamente giocata da Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) e David Harbour (Jim Hopper). L'appuntamento è su YouTube sul canale ufficiale della serie alle ore 10:00 del fuso orario del Pacifico (circa nove ore in avanti in Italia). Netflix ha diffuso su Twitter un promo in cui viene annunciato l'evento a cui prenderà parte anche il game designer di Wizards of the Coast, Chris Perkins, nel ruolo del Dungeon Master.

I tre ragazzi, invece, interpreteranno i personaggi Sylvester, Meryl e Jinx, la cui missione sarà "salvare il Natale" a Ten-Towns. Le anticipazioni rivelano che i giocatori si ritroveranno nel gelido nord di Icewind Dale, l'ambientazione del gioco Rime of the Frostmaiden. Si preannunciano, perciò, tranelli e mostri.

Lo stretto legame tra Stranger Things e Dungeons & Dragons ha ridato popolarità al gioco

Da una parte, Dungeons & Dragons incide sulla trama di Stranger Things fin dall'inizio.

Il primo villain della serie, responsabile della sparizione di Will Byers, è ribattezzato dai ragazzi come "Demogorgone", mentre nella seconda stagione la gigantesca mostruosità del Sottosopra viene chiamata "Mind Flayer". In entrambi i casi si tratta di due orribili creature di D&D, presenti nel Manuale dei Mostri citato nella stessa serie. Dall'altra parte, Stranger Things è una delle principali ragioni per cui il gioco di ruolo è tornato alla ribalta. Proprio grazie al clamore mediatico scatenatosi attorno alla serie, Dungeons & Dragons è stato riscoperto e adesso sta cavalcando l'onda della popolarità anche in campo cinematografico. Non è un caso che nelle ultime settimane si sia parlato a lungo di un live action che dovrebbe avere come protagonista l'attore Chris Pine.