Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta ormai quasi alla fine della sedicesima stagione, continua a riscuotere successo tra il pubblico. Le sue coinvolgenti dinamiche, infatti, non possono fare a meno di sorprendere a ogni puntata. Gli episodi, attualmente, vanno in onda in Germania sul canale Das Erste.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Vanessa dovrà affrontare un grave infortunio al ginocchio. All'inizio, cercherà di mantenere nascosto il suo disagio, ma alla fine sarà costretta a sottoporsi a una visita rivelatrice.

Nel frattempo, Rosalie verrà portata via dalla polizia. Su di lei peserà un grave sospetto, ma Michael riuscirà a toglierla dai guai. Infine, Tim e Franzi convoleranno a nozze e partiranno per l'Inghilterra.

Anticipazioni degli episodi tedeschi di Tempesta d'amore: Rosalie verrà portata via dalla polizia

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, tutti si prepareranno al matrimonio di Tim e Franzi. Il lieto evento, infatti, sarà sempre più vicino. I due decideranno di assumere Lucy per l'organizzazione delle nozze. Ella, ritenendo necessaria una cura ottimale nella registrazione dei filmati e negli scatti delle foto, chiederà a Maya di occuparsi di questo incarico. La ragazza sarà felicissima e accetterà volentieri!

Nel frattempo Rosalie continuerà a lavorare sul suo piano per far ingelosire Michael. Deciderà di flirtare con Max per provocare una reazione nel suo amato, però, durante un brunch, verrà portata via dalla polizia. L'accusa sarà quella di rapimento e verrà formulata in base al ritrovamento di una richiesta di riscatto nel suo locale.

Michael, una volta scoperto l'accaduto, farà di tutto per difendere Rosalie davanti ai poliziotti. Quest'ultima rimarrà sorpresa e sentirà il suo cuore alleggerirsi, ma poco dopo, in privato, l'accuserà di aver commesso un errore.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Vanessa non potrà partecipare al campionato di scherma

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Vanessa è intenzionata a migliorare la sua bravura nella scherma. L'obiettivo sarà quello di vincere il campionato tedesco, ma dovrà impegnarsi molto per riuscirci. Coglierà ogni occasione al volo e trasformerà l'appuntamento con Max in una sessione d'allenamento intensivo. Sarà talmente concentrata da non curarsi del dolore al ginocchio.

Più tardi, Alfons si accorgerà del dolore di Vanessa e le dirà di farsi visitare da Michael. Quest'ultima, per evitare di essere esclusa dal campionato, mostrerà al medico solo il ginocchio sano. I suoi timori saranno confermati perché, durante un controllo successivo, le verrà diagnosticata una grave lesione al menisco.

Purtroppo, per il momento, dovrà rinunciare a qualsiasi tipo di allenamento e torneo.

Trame di Tempesta d'amore: Tim e Franzi si sposeranno

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, zia Margit parlerà a Tim di una tradizione appartenente alla loro famiglia. È consuetudine che, prima di celebrare il matrimonio, lo sposo trovi una fonte d'acqua magica per immergervi un fazzoletto ricamato. Tim accetterà questa sfida, ma la ricerca durerà più a lungo del previsto. Non riuscendo a compiere la missione in tempo per partecipare all'incontro prematrimoniale con il prete, chiederà a Boris di presentarsi al suo posto. Il gemello accetterà di buon grado, ma la sua recitazione non riuscirà a imbrogliare Franzi.

Quest'ultima, infatti, si accorgerà subito dello scambio di persona.

Per fortuna, tutto andrà per il meglio e gli sposi saranno pronti al grande giorno. Franzi, più bella che mai si presenterà all'altare avvolta in un fantastico abito bianco. Zia Margit e Christoph saranno lieti di accompagnarla lungo la navata. Ci sarà un piccolo imprevisto con la porta della cappella, ma tutto si risolverà in breve tempo. Finalmente, dopo tante peripezie, Franzi e Tim potranno convolare a nozze e realizzare il sogno della loro vita. Dopo il matrimonio, i due decideranno di abbandonare il Furstenhof e di trasferirsi in Inghilterra per un nuovo inizio.