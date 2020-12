Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene mandata in onda ogni giorno a partire dalle 13:40. In base alle anticipazioni televisive degli episodi in onda da domenica 6 a sabato 12 dicembre, Katie sarà ancora in attesa di un trapianto, ma trovare un donatore non sarà impresa facile. Inoltre Brooke scoprirà che Ridge ha passato la notte con Shauna e le due donne avranno un duro confronto nel corso del quale la Logan schiaffeggerà la Fulton. Tutto questo dopo che Shauna avrà rinfacciato a Brooke di aver avuto una storia con tutti i Forrester.

Thomas fa di tutto per far separare Brooke e Ridge

Nella puntata di "Beautiful" che sarà trasmessa domenica 6 dicembre, Thomas metterà in azione il suo piano diabolico, per allontanare Brooke da suo padre. Il ragazzo cercherà in ogni modo di far sì che Logan venga a conoscenza che il marito l'ha tradita con Shauna. Nell'episodio di lunedì 7 dicembre, Brooke apprenderà quanto fatto da Ridge e sarà furiosa con quest'ultimo [VIDEO]. Essere stata tradita, con la donna che tanto male ha fatto alla figlia, la farà essere piena di collera. Il matrimonio dei coniugi Forrester sembrerà giunto all'epilogo finale.

In base agli spoiler di martedì 8 dicembre, Katie sarà ancora in fiduciosa attesa di ricevere un trapianto di reni che le possa salvare la vita.

La ricerca di un donatore non sarà però una cosa affatto facile. Nel frattempo Ridge e Brooke continueranno a discutere in merito alla notte trascorsa dall'uomo con l'affascinante Fulton.

Shauna conferma a Flo di essere interessata a Ridge

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 9 dicembre, Thomas proseguirà nelle sue manipolazioni per porre fine al legame tra la matrigna e il padre.

Intanto Shauna rivelerà a Flo di essere attratta da Ridge. Nell'episodio di giovedì 10 dicembre, Thomas andrà da Shauna e le farà sapere che avrà il suo appoggio se decidesse di ostacolare e far fallire il matrimonio di Ridge. Il ragazzo proporrà alla donna una sorta di collaborazione, che quest'ultima rifiuterà però immediatamente in quanto convinta di poter chiarire tutto in maniera civile con Brooke.

Nella puntata di venerdì 11 dicembre, Ridge si allontanerà da Brooke per stare vicino ai figli Steffy e Thomas. In tutto questo Logan deciderà di incontrare Shauna e la affronterà in maniera decisa.

Brooke e Shauna litigano per Ridge

Secondo le trame di sabato 12 dicembre, Brooke e Shauna dialogheranno in maniera molto accesa. Logan chiederà cosa è successo quella notte al Bikini e Fulton risponderà a tono, dicendo che l'unico suo intento era quello di assicurarsi che l'uomo stesse bene. Ma Brooke non crederà alle sue parole e la accuserà di averci provato con suo marito. Infine la lite degenererà al punto che Shauna sarà presa a schiaffi dalla signora Forrester, dopo che Fulton le dirà di essere una donna dai facili costumi, in considerazione del fatto di avere avuto una storia con tutti i Forrester.