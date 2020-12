L'ex dama di Uomini e donne Anna Tedesco non sta vivendo un momento semplice. Di recente è scomparsa la mamma che aveva cominciato a stare poco bene durante l'estate. In più, ora ci si mette anche il rapporto di amicizia interrotto con Giorgio Manetti. Un colpo di scena visto che i due, sino a poco tempo fa, sembravano essere molto affiatati, tanto che qualcuno aveva sospettato che tra loro vi fosse anche una relazione segreta. Ma cosa è accaduto tra Anna e Giorgio? Sembra che l'ex cavaliere non si sia fatto sentire dopo la morte della madre.

Anna Tedesco amareggiata con Giorgio Manetti

Anna Tedesco ha parlato in una recente intervista della scomparsa della madre avvenuta di recente.

L'ex dama non ha nascosto il gran dolore per questa perdita improvvisa, raccontando anche di come molte persone, compresa la redazione di Uomini e donne, le siano state vicine e le abbiano mostrato molto affetto. Tutti tranne il suo storico amico Giorgio Manetti. L'ex cavaliere infatti, pare non si sia fatto sentire con Anna nemmeno in questo doloroso momento. Ma cosa è capitato alla loro amicizia?

Amicizia interrotta tra Giorgio e Anna Tedesco? Pare di proprio di sì

Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono sempre stati molto amici, sin dai tempi della loro partecipazione al programma di Maria De Filippi, tanto che in molti hanno sospettato che tra i due vi fosse anche una relazione segreta. Tra di loro negli ultimi tempi qualcosa sembra però essersi rotto.

A rivelarlo è stata proprio l'ex dama che ha dichiarato che i due non si sentono dai tempi del primo lockdown di marzo-aprile scorsi. Stando al racconto di Anna, Giorgio non avrebbe più risposto ai suoi messaggi e non si sarebbe nemmeno fatto sentire in occasione del lutto che l'ha colpita. Amareggiata per tutto ciò, Tedesco ha inoltre dichiarato: ''Mi dispiace, ma lui è un tasto dolente''.

Anna potrebbe tornare a U&D per corteggiare Maurizio

L'amicizia tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti pare dunque essersi interrotta, almeno per il momento. Anna ha svelato altri retroscena riguardanti l'ex cavaliere fiorentino, scoperti di recente. Pare che lui parlasse male di lei con altre persone e, nel dettaglio, si scopre che Giorgio l'avrebbe accusata di essere tornata nel programma all'epoca solo per visibilità.

Se tali parole corrispondessero al vero, sarebbe proprio una bella batosta per Anna che, nell'amicizia con Manetti, ci credeva davvero. In riferimento ad un suo possibile ritorno a Uomini e donne, Anna non ha escluso questa ipotesi ed anzi, si è anche sbilanciata, dichiarando di aver messo gli occhi su Maurizio, il cavaliere che ha fatto perdere la testa a Gemma Galgani.