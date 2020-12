Lucrezia Comanducci è ritornata a Uomini e donne per continuare la sua frequentazione con Armando Incarnato. In un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, in edicola dal 4 dicembre, la dama romana ha spiegato come si è sentita dopo essere di nuovo nel dating show, ha rivelato cosa le piace del cavaliere partenopeo e ha detto di essere convinta di riuscire a portare fuori dal programma l'attore campano.

Lucrezia Comanducci è tornata a Uomini e Donne per Armando

Nel corso dell'intervista pubblicata su Uomini e Donne Magazine, Lucrezia Comanducci ha raccontato cosa ha provato dopo essere tornata nel programma di Maria De Filippi: ''Mi sento decisamente meglio rispetto la prima volta.

Sono più tranquilla, perché non ho il timore di avere il piede in due scarpe e penso, o almeno spero, di potermi vivere questa esperienza nel modo giusto''. La dama romana si è augurata di riuscire ad affrontare nel modo giusto quello che succederà e di riuscire a tirare fuori il suo carattere, piuttosto che chiudersi in silenzio, come avvenuto la prima volta. Lucrezia ha confessato che, una volta uscita dal dating show, ha provato a contattare Armando, ma non ha ricevuto nessuna risposta: ''Quando mi sono accorta che il mio interesse non stava diminuendo, ho capito che l'unico modo per non perderlo era rientrare''.

Uomini e Donne: Lucrezia vuole conquistare Armando

Lucrezia ha dichiarato di avere nutrito da subito un interesse per Armando: ''Mi è piaciuto fin da subito, da quando ha detto di avermi notata: sono rimasta colpita dalla sua intraprendenza''.

La prima volta che ha partecipato a Uomini e Donne, Comanducci ha detto di essersi sentita sotto pressione e che non riusciva a sentirsi capita e non è riuscita a reggere le critiche del pubblico e delle persone fuori e si è chiusa in se stessa: ''La Lucrezia che è uscita in quelle circostanze non sono io''.

La dama romana ha notato che da quando ha lasciato la trasmissione, Armando non è stato interessato a nessun'altra, ma è stata nominata più volte dal cavaliere partenopeo.

I sentimenti di Lucrezia per Armando

Lucrezia Comanducci ha detto che le piace molto Armando Incarnato: ''Mi sento presa, perciò accantonare un rapporto con del potenziale, dove percepisco un reciproco interesse, sarebbe stato sciocco''.

Fisicamente e caratterialmente, l'attore napoletano rappresenta il prototipo di uomo che piace alla dama laziale: ''Sono tornata in studio per portarlo fuori, e ho tutte le intenzioni di riuscirci''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per vedere se Lucrezia riuscirà a uscire dal programma insieme ad Armando.