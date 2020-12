Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera partenopea Un posto al sole, ambientata in un esclusivo condominio di Posillipo nei pressi di Napoli. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 dicembre 2020, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20.45.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla crisi che attraverseranno i Cantieri a causa degli intrighi di Roberto, al test tossicologico a cui si sottoporrà Niko, alle bugie che Patrizio dirà a Rossella, al triangolo formato da Sergio, Bice e Cotugno e alla proposta che Fabrizio farà a Marina per salvare i Cantieri dal fallimento finanziario.

Renato e Giulia chiedono spiegazioni a Niko

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che dopo aver trovato le pasticche di Niko, Renato e Giulia si prepareranno a fare una bella ramanzina al figlio. Nel frattempo, Guido farà di tutto per far capire a Sergio che Bice le è rimasta fedele. Vittorio consiglierà a Patrizio di non rivelare a Rossella che è stato con Ilaria. Nel tentativo di comportarsi come un latin lover, Cotugno finirà per intromettersi nel rapporto fra Bice e Sergio.

Marina non riuscirà a vendere lo yacht destinato al cliente russo, mettendo in serie difficoltà le finanze dei Cantieri. Rientrata da Montecarlo, la donna cercherà di trovare un modo per risolvere la crisi della sua azienda, ma Fabrizio la sorprenderà con una mossa alquanto inaspettata.

Discutendo con il padre, Rossella si renderà conto che Michele in certi discorsi ha un pensiero un pò troppo all'antica. Dopo aver visto l'apparente disperazione di Niko per ciò che è successo a Jimmy, Renato e Giulia non sapranno se credere o no alla buona fede del figlio.

Roberto finge di aiutare Marina

Ornella chiederà a Niko di sottoporsi ad un test tossicologico, mentre Cotugno e Sergio avranno un acceso confronto sotto gli occhi di Bice. Roberto fingerà di aiutare Marina a gestire il malumore degli operai dei Cantieri. Nel frattempo, Barbara farà di tutto per sedurre Alberto che sarà quasi sul punto di dover cedere alle sue lusinghe.

Per dimostrare la sua sincerità ai suoi genitori, Niko si sottoporrà al test tossicologico che risulterà negativo. In questo modo, il giovane riuscirà a risanare almeno in parte il rapporto con suo padre Renato.

A causa delle forti pressioni a cui viene sottoposto sul posto di lavoro, Alberto finirà per scaricare la tensione prendendosela con Clara. Rossella sarà costretta ad affrontare alcuni imprevisti che la distrarranno dalla sua tesi e da Patrizio. Fabrizio proporrà a Marina di vendere le sue quote per salvare i Cantieri ma Giordano non approverà il piano del compagno.