Secondo le anticipazioni, nella registrazione del 12 dicembre di Uomini e donne, Roberta e Riccardo hanno dichiarato di aver avuto momenti d'intimità. Gemma ha ammesso la stessa cosa in merito al suo rapporto con Maurizio. Per quanto riguarda il trono classico, Gianluca ha deciso di abbandonare il programma e Davide è sempre più vicino a Beatrice.

Anticipazioni trono over: tra Gemma e Maurizio scoppia la passione

Durante la registrazione di sabato 12 dicembre di Uomini e Donne, Gemma ha fatto delle nuove dichiarazioni sulla sua conoscenza con Maurizio. La dama del trono over ha ammesso di aver avuto momenti intimi con il cavaliere, il quale è un suo corteggiatore da qualche settimana.

Gemma non ha mai nascosto la forte attrazione che prova nei confronti del 50enne. I dubbi più grandi, infatti, riguardavano l'interesse di Maurizio nei confronti della dama, come più volte sottolineato da Tina in studio.

Per quanto riguarda sempre il trono over, anche Roberta e Riccardo hanno fatto delle importanti dichiarazioni: i due hanno ammesso di aver avuto dei momenti d'intimità durante gli ultimi giorni. Di Padua ha infatti raccontato di essersi trovata in camera da sola con Guarnieri, anche se aveva detto che con lui aveva chiusi. Tutto stava andato per il verso giusto durante la registrazione, fin quando Maria De Filippi ha annunciato che fuori dagli studi era presente una nuova dama per Riccardo. Guarnieri ha accettato di conoscerla e questo ha mandato Roberta su tutte le furie e l'ha portata a dichiarare di aver chiuso definitivamente con il cavaliere.

Anticipazioni puntata registrata il 12 dicembre: Gianluca lascia il trono

Durante la registrazione del 12 dicembre ci sono stati altri importanti risvolti riguardanti il trono classico. Gianluca, infatti, ha deciso di abbandonare il trono. Il ragazzo si è mostrato molto dispiaciuto per la decisione presa. Maria, dal suo canto, ha creduto alla buona fede del tronista ed ha affermato che secondo lei De Matteis non è ancora pronto per una relazione.

Davide, intanto, ha organizzato una cena molto elegante per Beatrice e le ha confidato di vederla come se fosse la sua fidanzata. Chiara, in studio, si è sentita molto ferita dall'esterna, ma ha comunque deciso di restare per lottare.

Armando, nel frattempo, sta continuando a conoscere una ragazza sudamericana e ha accettato di far scendere altre corteggiatrici.

Lucrezia, intanto, non ha preso bene il fatto che il cavaliere sia uscito con un'altra ragazza senza averglielo detto. Maria ha annunciato che era presente un nuovo corteggiatore per Lucrezia, ma lei ha deciso di non tenerlo.