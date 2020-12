Martedì 29 dicembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne. Le anticipazioni che giungono dal web svelano novità in merito al rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, con il cavaliere tarantino che ha deciso di non conoscere altre dame e concentrarsi invece sulla conoscenza con Roberta. Tra Gemma e Maurizio invece, sembra esserci qualcosa che non va, visto che il cavaliere si è fatto sentire poco in questi giorni di festa, tanto da far sospettare a Tina che l'uomo abbia un'amante. La tanto attesa scelta di Davide Donadei, non è avvenuta.

U&D, spoiler: Gemma e Maurizio in crisi? I sospetti di Tina

Le anticipazioni sul web riportano importanti novità sull'ultima registrazione di Uomini e donne e che vedremo in onda su Canale 5 il prossimo gennaio. Gran parte della puntata è stata dedicata a Gemma Galgani, la quale ha fatto sapere di non aver trascorso queste feste natalizie con Maurizio Guerci. Sembra che il cavaliere sia stato particolarmente schivo anche al telefono, tanto che pare abbia spento il cellulare durante tutta la giornata del 26 dicembre. Un comportamento che ha destato molte perplessità, non solo nella dama torinese, ma anche in Tina Cipollari, la quale ha insinuato che Maurizio avesse un’amante. Il cavaliere ha rispedito al mittente le accuse e si è ripromesso di parlare con Gemma alla fine della registrazione per quanto riguarda il Capodanno.

Anticipazioni U&D: Riccardo decide di frequentare solo Roberta

In attesa di capire come proseguirà la frequentazione tra Gemma e Maurizio, in puntata Riccardo Guarnieri ha dato una conferma a Roberta Di Padua. La dama la scorsa volta, aveva deciso di chiudere nel momento in cui il cavaliere tarantino aveva accettato di conoscere altre dame. Nella registrazione di U&D del 29 dicembre, Guarnieri ha chiesto a Maria De Filippi di poter chiarire la sua posizione e, alla fine, ha rifiutato di conoscere altre dame, dando l'esclusiva a Roberta.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

I due quindi, proseguono la loro frequentazione. Sarà la volta buona? Il gesto inaspettato di Riccardo, fa pensare che il cavaliere sia molto preso da Di Padua, visto che fino ad ora, non aveva mai rinunciato a fare nuove conoscenze.

U&D, registrazione del 29 dicembre: Davide ancora non fa la scelta

Lasciando per un attimo i protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, nella nuova registrazione c'è stato spazio anche per parlare di Davide Donadei.

In molti pensavano che il tronista scegliesse proprio in questa occasione, ma così non è stato. Il giovane è uscito con Chiara e ha lasciato a casa ancora una volta Beatrice. In studio si è detto vicino alla scelta e le due corteggiatrici, compresa Maria De Filippi, lo hanno spronato a prendere una decisione al più presto. Novità anche nel percorso di Sophie Codegoni che ha deciso di eliminare Antonio. Anche lei dunque, è rimasta con due soli corteggiatori, Giorgio e Matteo.