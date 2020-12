Gli episodi del 2021 di Un posto al sole si preannunciano decisamente coinvolgenti e ricchi di colpi di scena. Nelle prossime puntate della soap opera partenopea, Serena e il marito decideranno di aiutare Arena, ma questo non sarà che l'inizio dei loro problemi. Quest'ultimo farà infatti una sconvolgente rivelazione su Tommaso che spingerà Filippo a cambiare opinione su Leonardo. In un crescendo di colpi di scena i due si troveranno in serio pericolo, mentre Ferri e Serena dovranno trovare il modo di aiutarli, pagando un riscatto. A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a questa avvincente storyline, che andranno in onda dall'11 al 15 gennaio alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all'8 gennaio: una nuova verità su Tommaso

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, non tutti vedranno di buon occhio, l'atteggiamento benevolo di Filippo (Michelangelo Tommaso) nei confronti di Leonardo (Erik Tonelli). Inoltre, in seguito, quest'ultimo farà una sconvolgente rivelazione sulla morte di Tommaso. Risulta difficile capire cosa dirà Arena e del resto, dopo la sua morte, nessuno si sarebbe aspettato nuovi dettagli su Tommaso. Purtroppo gli spoiler non svelano nulla in merito, ma questa notizia avrà un tale impatto su Filippo da spingerlo a cambiare opinione sul suo ex rivale. Nel frattempo Serena (Miriam Candurro) vivrà ore di pura angoscia a causa della prolungata assenza del marito.

Upas, spoiler dal 4 all'8 gennaio: Filippo e Leonardo in pericolo

Le anticipazioni, degli episodi di Un posto al sole, rivelano che Leonardo e Filippo si troveranno vittime di due pericolosi criminali. Non viene chiarito se i due malviventi siano legati a Leonardo, ma in ogni caso l'uomo si troverà in condizioni pietose che complicheranno moltissimo la situazione.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

In seguito Filippo si convincerà a chiamare Serena per chiederle il suo aiuto ma, a quanto pare, gli eventi precipiteranno ed i due saranno in pericolo di vita. Nel frattempo Lara (Chiara Conti), sopraggiunta per puro caso, intuirà quello che sta accadendo e deciderà di intervenire.

Trame puntate dal 4 all'8 gennaio: Ferri non vuole pagare il riscatto

Venuto a conoscenza di quanto sta accadendo, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) in modo incauto e testardo vorrebbe agire di propria iniziativa. In seguito Serena, in preda alla disperazione, implorerà l'uomo di pagare il riscatto. Non viene chiarito bene cosa accadrà, ma Lara darà sostegno a Ferri guadagnando punti con l'uomo. Mentre Serena lotterà con quest'ultimo per convincerlo a pagare il riscatto, Filippo si renderà conto che la situazione sia davvero critica, mentre non viene fatto alcun accenno a Leonardo.