Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 4 all'8 gennaio 2021 rivelano che verrà dato ampio spazio alle avventure di Marina Giordano, la quale sarà in grande ansia per le sorti di Fabrizio. Intanto Filippo e Serena dovranno fare i conti con il ritorno di Leonardo: l'uomo, infatti, si rivolgerà alla coppia per chiedergli aiuto, visto che si trova in un momento molto delicato della sua vita.

Le anticipazioni di Un posto al sole, puntate 4-8 gennaio: Fabrizio viene ricoverato

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole, della settimana fino all'8 gennaio 2021, rivelano che Fabrizio verrà ricoverato in ospedale e il suo quadro clinico apparirà preoccupante.

Una situazione che, ovviamente, coinvolgerà moltissimo Marina Giordano, la quale apparirà in ansia per le condizioni di salute dell'uomo e resterà al suo capezzale in questo periodo così difficile.

Sarà proprio in questa circostanza che Marina arriverà a prendere una decisione molto importante, che potrebbe stravolgere completamente la sua vita.

La donna, infatti, penserà di doversi prendere cura di Fabrizio e stare così al suo fianco: motivo per il quale deciderà di lasciare Napoli e trasferirsi con l'uomo per assisterlo al meglio. Quale sarà a questo punto la scelta finale della Giordano? La vedremo andare via per davvero dalla sua amata città?

Alex potrebbe lasciare Napoli: Vittorio non le dà retta

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole, dal 4 all'8 gennaio 2021, rivelano che anche per Alex ci sarà una nuova entusiasmante proposta professionale, che la porterebbe a lasciare la città di Napoli e a trasferirsi altrove.

La ragazza proverà a parlarne con Vittorio per avere un suo parere in merito, ma il ragazzo non le darà molto ascolto. Infatti, continuerà a essere interessato soltanto alle sue vicende personali e a quel punto Patrizio sarà costretto a intervenire.

Leonardo chiede aiuto a Filippo e Serena: anticipazioni Un posto al sole 4-8 gennaio

Intanto Leonardo si renderà conto di stare sempre peggio e proprio per questo motivo chiederà aiuto a Filippo e Serena.

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che l'uomo si rivolgerà alla sua ex per avere sostegno e alla fine la coppia deciderà di non tirarsi indietro e di dargli una mano.

Così Filippo e Serena decideranno di accogliere Leonardo all'interno della loro casa, ma questo non risolverà tutti i dubbi che la coppia ha in merito a questa faccenda. Nel frattempo Cerruti attenderà il rientro a Napoli di Guido, ma ci sarà un imprevisto.