Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna e che prossimamente arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno diverse novità. In particolare, Felipe e Genoveva si alleeranno per liberare Natalia Quesada che è stata accusata dell'omicidio di Felicia. Nel frattempo, l'avvocato Alvarez Hermoso scoprirà che Aurelio e la sua ex moglie hanno una relazione. Infine, Natalia confesserà alla Salmeron che anni fa è stata violentata da Marcos in Messico.

Felipe e Genoveva si alleeranno per liberare Natalia

Nelle puntate che andranno in onda in Italia, l'avvocato Alvarez Hermoso scoprirà un segreto sulla vita sentimentale della sua ex moglie Genoveva Salmeron.

Nel mentre Felipe si alleerà con quest'ultima per far uscire di prigione Natalia Quesada: quest'ultima sarà una new entry che i telespettatori italiani conosceranno con la messa in onda dei nuovi episodi.

Entrando nello specifico della vicenda, la Quesada verrà accusata di aver ucciso Felicia. A esserne sicuro sarà Marcos, l'uomo che stava insieme alla ristoratrice prima che perdesse la vita.

Aurelio cederà alla passione con Genoveva

Poco dopo, Marcos verrà a sapere che la Quesada uscirà a breve di prigione. Nel mentre, Felipe andrà da Aurelio, fratello della Quesada e gli racconterà che ben presto sua sorella potrebbe uscire di prigione.

Intanto, l'alleato di Marcos vorrà far estradare Natalia in Francia, ma il fratello della ragazza farà di tutto per assicurarsi che questo non accada.

Infatti, Aurelio si ritroverà costretto a infrangere le regole.

Successivamente, l'avvocato Felipe si renderà conto che la sua ex moglie ha una relazione segreta con Aurelio. I due non provano dei reali sentimenti l'uno verso l'altra e il Quesada ha di recente chiesto la mano di Anabel, la figlia di Marcos, anche se quest'ultimo non ha nessuna intenzioni di permettere ad Aurelio di stare con sua figlia.

Proprio per questo motivo, il fratello di Natalia cederà alla passione con Genoveva.

Marcos ha abusato di Natalia quando erano in Messico

Intanto, Genoveva non vorrà abbandonare Natalia in un momento così difficile e così troverà il modo di passare la notte al suo fianco. A questo punto, la giovane confesserà alla Salmeron che Marcos ha abusato di lei, anni fa in Messico.

Poco dopo, l'avvocato Felipe arriverà in carcere con l'ordine di rilascio per la Quesada. In seguito, Genoveva andrà da Marcos e gli dirà che è a conoscenza della verità.

Non ci resta che attendere la messa in onda in Italia delle nuove puntate di Una vita, per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti di Acacias 38. Intanto, per chi volesse recuperare gli appuntamenti precedenti potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.