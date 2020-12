Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, Felipe Alvarez Hermoso non riuscirà più a sostenere la sofferenza per la scomparsa di Marcia e sarà parecchio angosciato nello scoprire che il suo amico Mauro non ha scoperto nulla riguardo il rapimento della donna. L'avvocato deciderà di presentarsi in prima persona a casa di un ricco magnate di nome Andrade, il quale secondo le indagini di Mauro, potrebbe aver avuto contatti con Marcia nelle ore seguenti il suo rapimento. Frattanto Emilio Pasamar sarà ancora a Santader, impegnato ad incastrare Ledesma.

Spoiler Una vita: Felipe deluso da Mauro

Nelle puntate di Una vita che andranno in onda dal 14 al 18 dicembre, Felipe sarà assai desideroso di ritrovare la sua amata Marcia e rimarrà deluso dal suo amico Mauro per non aver fatto troppa pressione su Andrade, così lo rimprovererà. Secondo l'avvocato, San Emeterio avrebbe dovuto impegnarsi di più per aiutarlo, sarà così che Felipe si presenterà a casa del magnate, affinché riesca a scoprire di più sul rapimento di Marcia. Nel frattempo Servante regalerà a Fabiana delle nuove "peinetas", ma la donna si sentirà in difficoltà per il gesto. In seguito Carmen e Lolita riusciranno a trovare la giusta intesa e raggiungeranno una specie di accordo di convivenza, nel quale si divideranno i compiti da eseguire in casa.

Antonito e Ramon, invece, non andranno molto d'accordo.

Mauro e Felipe incontrano Andrade

Emilio Pasamar sarà ancora a Santander in cerca di prove utili per incastrare Copernico Ledesma, ma Felicia comincerà ad avere lo strano sospetto che il giovane non sia partito veramente per Barcellona. Frattanto Servante sarà assai rammaricato per il regalo dato a Fabiana, mentre Felipe e Mauro saranno convocati da Andrade.

José, intanto cercherà di diventare amico di Ledesma, nonostante il carattere assai scontroso dell'uomo. Successivamente Felicia vorrà trovare un modo per scoprire se Emilio abbia detto la verità riguardo al suo viaggio, ma non saprà come fare, la donna sarà convinta che il giovane abbia mentito sulle motivazioni della sua partenza improvvisa. Infine Mauro San Emeterio e Felipe continueranno le ricerche di Marcia e si recheranno a casa di Andrade per un confronto.

Le puntate di Una vita in streaming online

È possibile rivedere alcune delle puntate di Una vita, attraverso il sito dedicato MediasetPlay. Per accedere alla piattaforma bisogna registrarsi gratuitamente, al suo interno si possono trovare anche alcuni 'extra', relativi alle trame e alle curiosità sui personaggi della soap opera spagnola.