Prosegue su Rai 3, anche durante il periodo delle festività natalizie, la programmazione della serie tv italiana "Un posto al sole" che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda dal 28 dicembre all'1 gennaio, Ferri cercherà di farsi accettare dagli operai del Cantiere in quanto nuovo socio di maggioranza, ma quanto da lui orchestrato starà per venire fuori. Ad essere maggiormente penalizzati da questa circostanza potrebbero essere Marina e Fabrizio. Inoltre Vittorio cercherà di organizzare una festa di Capodanno in grande stile, nonostante le preoccupazioni dei vicini.

Ferri cerca di evitare che Marina scopra i suoi imbrogli

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà trasmessa lunedì 28 dicembre, dopo la fine della sua relazione con Serena, Leonardo cercherà di nuovo l'aiuto della ragazza. Ferri inizierà la sua avventura di socio di maggioranza ai Cantieri e userà Lara in modo tale che Marina non pensi nulla degli imbrogli portati avanti da lui. Intanto Michele con il supporto di Raffaele, manderà in onda in radio una trasmissione che tratti il tema dell'arte presepiale campana. In tutto questo Silvia proverà a riorganizzare il Caffè Vulcano, dopo che Cristina è andata via.

Raffale riceve una notizia triste

Secondo le anticipazioni televisive di martedì 29 dicembre, mentre Roberto farà in modo di farsi benvolere dagli operai e da Marina, Lara mal sopporterà il riavvicinamento tra i due e mediterà di vendicarsi.

Intanto Serena sarà preoccupata per Leonardo e alla fine accetterà una richiesta fatta dall'uomo. Inoltre Silvia nutrirà più di qualche perplessità in merito al futuro di Diego al Vulcano, mentre Raffaele verrà a conoscenza di una notizia che gli porterà molto disappunto.

Nell'episodio di mercoledì 30 dicembre, Vittorio procederà spedito nel suo intento di organizzare un grande veglione di Capodanno e questo nonostante Alex e i condomini siano molto preoccupati.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nel frattempo Giulia racconterà a Franco e Angela il suo dispiacere nel constatare la tristezza di Bianca per l'assenza dei genitori.

Vittorio organizza una festa di Capodanno

Giovedì 31 dicembre non andrà in onda la puntata di "Un Posto al sole", in quanto al suo posto sarà trasmesso il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le trame dell'episodio in onda venerdì 1 gennaio raccontano che lo stratagemma orchestrato da Roberto per impadronirsi dei Cantieri starà per venire alla luce. Questa circostanza sarà destinata a portare gravi conseguenze pure per Marina e Fabrizio. Intanto Vittorio starà preparando una festa di fine anno che, secondo il ragazzo, resterà negli annali di Palazzo Palladini. Infine Renato dopo avere acquistato dei fuochi d'artificio troppo fragorosi, deciderà di darli a Raffaele.