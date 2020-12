Tra i programmi di punta del palinsesto giornaliero di Rai 1 vi è Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera pomeridiana in onda con grande successo. Nel corso degli anni, da quando la serie è arrivata in versione daily nella programmazione della rete ammiraglia Rai, gli ascolti sono cresciuti sempre più e, in particolar modo quest'anno, la media ha raggiunto dei picchi a dir poco inattesi. Dati che fanno ben sperare in vista di una possibile riconferma per la sesta stagione della soap opera con Roberto Farnesi.

Crescono gli ascolti de Il Paradiso delle signore: la soap ottiene un ottimo share su Rai 1

Nel dettaglio, le puntate de Il Paradiso delle signore in onda quest'anno su Rai 1 sono tra le più viste di sempre per la serie in versione daytime, con una media di circa 2 milioni di telespettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 17 e il 19%.

Dati d'ascolto importanti, che in diverse occasioni hanno permesso alla serie Rai di avere la meglio nella gara degli ascolti contro la soap competitor di Canale 5, Il Segreto, che peraltro si sta avviando verso le battute finali di sempre.

Possibile conferma de Il Paradiso delle signore 6: da settembre 2021 i nuovi episodi?

Un successo che si è consolidato nel corso degli anni: la prima stagione daily de Il Paradiso delle signore, infatti, si fermò a una media di poco superiore del 12%, al punto che in Rai misero in dubbio la riconferma per le stagioni successive.

Tuttavia, adesso che gli ascolti sono in costante crescita, tutto fa ben sperare in vista di una nuova riconferma della sesta stagione assoluta della serie televisiva in onda su Rai 1.

Come riportato sulle pagine de "La Nostra Tv", ci sarebbero tutti i presupposti per la messa in cantiere degli episodi inediti della sesta stagione (la quarta se consideriamo solo quelle in versione pomeridiana), che in tal caso andrebbe in onda a partire dal prossimo settembre 2021, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione televisiva autunnale della rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 4 gennaio 2021 in tv

In attesa di avere notizie certe e dettagliate su quello che sarà il futuro della soap opera, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda da lunedì 4 gennaio in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per uno scontro tra Adelaide e Beatrice.

La contessa, infatti, non gradirà per niente l'avvicinamento sospetto tra Beatrice e Vittorio, marito di sua nipote Marta che si trova negli Usa. Quindi tra le due donne ci sarà una resa dei conti. Intanto Federico si renderà conto di non essere ancora pronto a perdonare del tutto sua mamma Silvia, dopo la bugia che gli ha detto sull'identità del suo vero padre.