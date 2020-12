Un posto al sole continua a tenere compagnia ai telespettatori con l'appuntamento quotidiano su Rai 3 e molte novità saranno pronte a stupire. Secondo le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 dicembre, Alberto rischierà di perdere il lavoro e per questo sedurrà Barbara. Patrizio, dopo essere stato sorpreso al vulcano con Ilaria cercherà di chiarirsi con Rossella, ma questa penserà a un modo per punire il suo fidanzato. Intanto Niko proverà a ricucire il suo rapporto con Jimmy, mentre il piano di Ferri contro Marina andrà avanti grazie a una vecchia amica di Roberto.

A Un posto al sole, Alberto vorrebbe vendere la villa di Marina, ma Barbara lo licenzierà

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 14 al 18 dicembre raccontano che Alberto sarà tra i protagonisti. Quando l'avvocato verrà a sapere che la villa di Marina è in vendita, chiederà a Barbara di potersene occupare personalmente, ma la sua datrice di lavoro sarà molto cambiata nei suoi confronti. La donna rifiuterà l'offerta del suo impiegato, dicendogli che teme che il loro astio possa ripercuotersi sull'affare della villa. Alberto sarà deluso da questo, ma per lui le sorprese non saranno finite. In busta paga, l'avvocato troverà molto più di quanto si aspettasse e quando chiederà spiegazioni a Barbara, la donna gli dirà di aver già fatto molto per lui.

La datrice di lavoro di Alberto sarà molto chiara: dopo il rifiuto da parte di Alberto non le sembra il caso di continuare il loro rapporto di lavoro. Quando Palladini tornerà a casa da Clara e Federico non avrà il coraggio di comunicare che ha perso il lavoro e prenderà una decisione drastica.

Palladini deciderà di lasciarsi andare per non perdere il lavoro e vendicarsi di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 18 dicembre, rivelano che durante la settimana Alberto si recherà da Barbara ed inizierà a sedurla pur di non perdere il suo posto di lavoro. In questo modo, non solo avrà modo di progettare una vita con la sua famiglia, ma potrà anche vendicarsi di Marina Giordano.

Intanto Patrizio cercherà un confronto con Rossella, dopo che la ragazza lo ha visto parlare con Ilaria al Vulcano. Stando alle anticipazioni, la ragazza progetterà una vendetta nei confronti di Patrizio e Vittorio, ma si tratterà di qualcosa di divertente, quindi il loro rapporto non sarà a rischio. Per Niko e suo figlio, invece, la situazione sarà complicata. Il giovane avvocato si renderà conto di aver trascurato troppo il piccolo Jimmy, ma recuperare il rapporto con lui si rivelerà più difficile del previsto. Il bambino, infatti, progetterà di trascorrere il Natale insieme a Bianca, alla terrazza. Il piano di Ferri proseguirà al meglio e Marina sarà sempre più lontana da Fabrizio. Roberto potrà contare sull'aiuto di una vecchia amica per portare a termine il suo progetto, mentre Alberto umilierà Marina portandola sull'orlo del baratro.