Un posto al sole andrà regolarmente in onda il 24 e il 25 dicembre, tuttavia le trame non saranno incentrate solo sul periodo natalizio. In particolare, nei prossimi episodi, verrà dato ampio spazio alla storyline, che sta mostrando la subdola ascesa di Ferri ai vertici dei Cantieri. L'uomo riuscirà nel suo intento di diventare socio di maggioranza delle aziende ed inoltre stravolgerà l'equilibrio di coppia tra Fabrizio e Marina. Roberto curerà il suo piano in ogni dettaglio tuttavia farà un piccolo errore di valutazione nel sottostimare la reazione di Fabrizio che non vedrà di buon occhio la sua scalata verso il potere, soprattutto in virtù del suo rinnovato interesse per Marina Giordano.

A seguire le anticipazioni, delle puntate di Un posto al sole, relative a questa appassionante storyline, che andranno in onda dal 21 al 25 dicembre alle 20:45 su Rai 3.

Trame Upas dal 21 al 25 dicembre: le condizioni di Ferri

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) dovrà fare i conti con l'eccessivo egoismo di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Quest'ultimo non farà nessuno sconto alla sua ex ed imporrà delle condizioni rigidissime per poter subentrare come socio dei Cantieri. Ferri, consapevole degli ingenti debiti accumulati da Giordano e Rosato (Giorgio Borghetti) nell'affare Menkov, imporrà le sue regole per risollevare l'azienda. L'uomo, in primis, pretenderà di avere la maggioranza delle azioni ed inoltre chiederà di ottenere le quote, in possesso di Fabrizio, ad un prezzo praticamente irrisorio.

Tali esose richieste metteranno ovviamente in crisi i due azionisti.

Un posto al sole, spoiler 21-25 dicembre: la rivalsa di Fabrizio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, rivelano che Marina Giordano sarà in forte difficoltà dinanzi alle pretese di Roberto. Accettare comporterebbe sottostare alle sue severe condizioni, ma rifiutare significherebbe essere alla mercé di una cordata di acquirenti stranieri, che non si farebbe scrupoli ad estrometterla definitivamente.

Per la donna in ballo non ci sarà solo la sua azienda, ma i ricordi e il lavoro di un'intera vita. Considerato il legame affettivo di Marina verso i Cantieri, per Ferri l'ostacolo principale sarà rappresentato a questo punto da Fabrizio. Roberto supererà le sue resistenze spiegandogli che, se ama Marina, non può di certo toglierle quanto lei ha di più caro.

Va detto che Rosato sarà tentato di accettare, tuttavia l'uomo mostrerà grande orgoglio e non si lascerà manipolare facilmente. Rosato infatti prima di capitolare si toglierà una grande soddisfazione.