Venerdì 15 gennaio, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 20. La puntata è stata incentrata sull'allieva di danza Rosa che questa settimana è alle prese con una coreografia di danza classica. A colpire è stato il duro scontro che ha visto protagoniste la maestra di danza classica Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D'Amario. Al centro del lungo battibecco il contestato metodo di insegnamento della nipote di Adriano Celentano. A detta di Elena, l'insegnante dovrebbe essere meno dura nei confronti dell'allieva Rosa che si trova per la prima volta a dover preparare una coreografia di danza classica.

Gli animi delle due donne si sono accesi sempre di più tanto che Alessandra Celentano ha preso un provvedimento davvero drastico, ha detto ad Elena di uscire dalla sala prove.

Discussione accesa tra Elena D'Amario e Alessandra Celentano

Elena D'Amario ha chiesto ad Alessandra Celentano se poteva assistere alle prove di Rosa. A farle questa richiesta, l'insegnante Lorella Cuccarini. La donna ha chiesto ad Elena di comunicarle come stessero andando le prove per la sua allieva. Celentano ha accettato e così Elena si è seduta per assistere alla coreografia. Le cose sono degenerate quando ad un certo punto, vedendo Rosa in difficoltà ha deciso di intervenire in sua difesa. Elena ha fatto notare alla maestra,il fatto che per l'allieva si tratti di un lavoro nuovo.

Secondo Elena aveva esagerato nel dire, che Rosa ha degli handicap fisici, che non le permettono certe cose nella danza. Alessandra Celentano ha cominciato ad innervosirsi e ha replicato ad Elena: 'Non mi porti rispetto, ho i miei metodi, ti faccio uscire dalla sala". Poi ha aggiunto che doveva stare al suo posto perché non voleva perdere tempo.

Elena D'Amario in difesa dell'allieva Rosa litiga con la maestra Celentano

Il litigio tra la professionista Elena D'Amario e la maestra di danza classica Alessandra Celentano è andato avanti per un po'. Elena ha insistito dicendole che le sue critiche non sono costruttive e che le aveva soltanto detto ciò che pensava. Celentano ha replicato affermando che si stava prendendo un ruolo non suo.

Poi, le ha chiesto di uscire dall'aula. Elena, dispiaciuta per l'accaduto, ha lasciato la sala prove e ha riferito tutto a Lorella Cuccarini. Intanto, l'allieva Rosa è scoppiata a piangere e in evidente difficoltà è rimasta in silenzio al centro dell'aula. Alla fine, la sua insegnante Lorella Cuccarini ha deciso che la coreografia non è stata preparata a sufficienza, da poter essere eseguita durante l'appuntamento del sabato.