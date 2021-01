Andrea Roncato è stato ospite di Barbara D’Urso nella puntata di ieri di Live-non è la D’Urso. L’ex marito di Stefania Orlando ha, per la prima volta, deciso di parlare in televisione della fine del matrimonio con l’ex conduttrice Rai.

Il protagonista dell’intervista ha fatto delle confessioni inedite in merito ai motivi che hanno spinto la coppia a porre fine al loro matrimonio durato due anni. Stando a quanto dichiarato dall’attore, pare che Stefania lo avesse tradito.

La fine del matrimonio per Stefania Orlando

Andrea Roncato ha svelato un retroscena inedito in merito alla fine del matrimonio con Stefania Orlando.

La conduttrice è partita mostrando al suo ospite alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex conduttrice Rai un po' di tempo fa. La donna disse: "La fine di un matrimonio non è mai qualcosa di bello, ma non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto". La protagonista dichiarò anche che i due fossero propensi a restare in buoni rapporti, cosa che sarebbe stata ostacolata dall'attuale moglie di Roncato. Orlando, infatti, dichiarò che la donna fosse molto gelosa e poco incline ad accettare le famiglie allargate. Dopo aver mandato in onda questo filmato, Andrea ha avuto la possibilità di replicare.

La replica di Andrea Roncato

L'attore ha esordito dicendo: "Non è così". In seguito ha spiegato meglio le sue ragioni. Il protagonista ha detto: "Dopo due anni di matrimonio, Stefania ha preso e se n'è andata".

Lui ha sempre cercato di fare il superiore anche se in fondo ci era rimasto male. In seguito, Andrea ha confessato: "C'erano senz'altro dei problemi perché lei aveva un altro". La conduttrice è rimasta senza parole dinanzi queste affermazioni ed ha chiesto ulteriori spiegazioni all'attore. In particolar modo, la donna ha domandato al suo ospite: "Ti ha tradito?" Roncato ha risposto: "Saranno affari suoi, è andata via di casa e so che è andata a vivere con un'altra persona".

Il rapporto tra l'attore e l'attuale moglie

Ad ogni modo, il loro matrimonio risale a 23 anni fa, pertanto, al momento non sembra esserci più nessun tipo di rancore tra i due. Andrea, dieci anni fa, incontrò una donna splendida che, infatti, decise di sposare. Lei, inoltre, non è mai stata gelosa di Stefania Orlando, come precedentemente dichiarato dalla gieffina.

L'attuale moglie di Roncato, infatti, non avrebbe in nessun modo impedito ai due di mantenere un rapporto civile e tranquillo. Infine, Andrea ci ha tenuto a precisare che il matrimonio con l'attuale concorrente del GF Vip non sia finito solo a causa della donna. Anche lui, infatti, ha la sua dose di colpe in quanto non è mai stato un marito esemplare.