Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il talent show Amici 20 condotto da Maria De Filippi e in onda ogni sabato pomeriggio nella fascia oraria delle 14. Le anticipazioni della prossima puntata in onda il 16 gennaio 2021, rivelano che in studio ci saranno due ex protagoniste della trasmissione: parliamo di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, entrambe amate dal pubblico che da oltre vent'anni segue le avventure degli allievi protagonisti della scuola più famosa d'Italia.

Amici 20, anticipazioni del 16 gennaio: in studio Emma e Alessandra

A dare l'anticipazione sulla prossima puntata di Amici 20 in onda sabato 16 gennaio è stato il web, il quale ha rivelato che Emma e Alessandra Amoroso saranno presenti in studio, al cospetto di "mamma Maria" per cantare dal vivo il loro primo brano inciso in coppia.

Pochi giorni fa, infatti, le due artiste salentine hanno annunciato sui social la loro prima collaborazione ufficiale. Il prossimo 15 gennaio uscirà in tutte le radio il brano dal titolo "Pezzo di cuore" e per promuoverlo in televisione, Emma e Alessandra torneranno lì dove è partita la loro carriera musicale.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso: tra le ipotesi anche Sanremo 2021

Le porte di Amici 20, quindi, si apriranno per le due cantanti che presenteranno dal vivo il loro nuovo brano in attesa di un possibile approdo sul palco dell'Ariston per il prossimo Festival di Sanremo.

Non si esclude, infatti, che Emma e Alessandra Amoroso possano prendere parte ad una delle cinque serate della nuova edizione della kermesse musicale di Rai 1 condotta da Amadeus che sarà trasmessa a marzo in diretta dal Teatro Ariston.

Emma e Alessandra potrebbero salire su quel palco nelle vesti di guest-star di una delle serate oppure potrebbero affiancare Amadeus nella conduzione, un po' come succederà ad Elodie che è già stata confermata come co-conduttrice di una delle puntate di questa edizione.

Anche Tecla dovrebbe essere tra gli ospiti di Amici 20 di sabato 16 gennaio

Tornando, invece, alle anticipazioni della puntata di Amici 20 di sabato 16 gennaio, in studio da Maria De Filippi dovrebbe arrivare anche un'altra artista molto amata dal pubblico.

Trattasi di Tecla, la 17enne che lo scorso anno ha partecipato al Festival di Sanremo tra le Giovani Proposte, piazzandosi al secondo posto.

Una carriera in ascesa quella di Tecla che, oltre ad essere una brava cantante, si sta affermando anche nel campo della recitazione. Recentemente, infatti, è stata tra le protagoniste della fiction Vite in fuga con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè, trasmessa in prima serata (con grande successo) sulla rete ammiraglia Rai.