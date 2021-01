L'appuntamento con C'è posta per te ritorna sabato 16 gennaio su Canale 5 con la seconda puntata di questa 24esima edizione del fortunato people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo il debutto trionfante di sabato scorso, il programma tornerà a raccontare storie di persone comuni che chiedono aiuto alla redazione per ritrovare dei cari che non vedono da tempo e recuperare rapporti familiari ormai interrotti. Anche questa settimana non mancheranno gli ospiti famosi che arriveranno in studio per fare delle sorprese. Questo sabato sera, per la gioia delle fan di DayDreamer, dovrebbe esserci Can Yaman.

C'è posta per te, anticipazioni sabato 16 gennaio: in studio ci sarebbe Can Yaman

Fonti vicine allo staff di C'è posta per te fanno sapere che per la seconda puntata di sabato 16 gennaio, dovrebbe andare in onda l'ospitata che l'attore Can Yaman ha registrato nei mesi scorsi, quando arrivò in Italia per partecipare sia a Verissimo che al people show di Maria De Filippi.

Per Can Yaman si tratta della sua seconda ospitata a C'è posta per te, dopo quella da record di ascolti della passata stagione. In quell'occasione, infatti, l'attore turco fece impennare la curva della trasmissione, arrivando a toccare picchi di quasi 8 milioni di spettatori e più del 32% di share.

Can Yaman sarebbe il 'regalo' di una nipote per sua zia

Complice l'amicizia speciale che lo legherebbe a Maria De Filippi, Can sarebbe pronto a mettersi di nuovo a servizio di una delle storie che verranno raccontate nel corso della puntata di C'è posta per te di sabato 16 gennaio.

Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, Can dovrebbe essere la sorpresa che una nipote ha deciso di fare a sua zia, caduta nel vortice di una grave depressione. La donna, però, ritroverebbe il sorriso e un po' di spensieratezza grazie alle soap che vedono protagonista Can Yaman e per questo motivo la nipote ha deciso di farle questa sorpresa con l'aiuto di Maria De Filippi.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Flirt in corso tra Can Yaman e la conduttrice Diletta Leotta

Insomma una seconda puntata che si preannuncia decisamente imperdibile per tutte le fan della serie turca DayDreamer e non solo. E intanto, in queste ultime ore, Can spopola anche sui giornali, complice la sua relazione con la conduttrice Diletta Leotta.

I due, infatti, sono stati paparazzati in dolce compagnia a Roma dove l'attore turco si trovava per registrare un nuovo spot pubblicitario diretto dal regista Ferzan Ozpetek.

Can e Diletta hanno trascorso cinque giornate di passione insieme, alloggiando nello stesso albergo della Capitale.

Al momento, però, nonostante i rumors e le foto dei loro baci, sia Can che Diletta preferiscono non commentare la notizia e sui social non hanno proferito parola.